タルト専門店「キル フェ ボン」が、バレンタインシーズンに合わせたショコラフェア「Strawberry meets Chocolate」を、2月9日（月）から2月18日（水）まで期間限定で開催する。

キル フェ ボンのショコラフェア「Strawberry meets Chocolate」が10年ぶりに開催！

約10年ぶりの開催となる今回は、旬を迎えた甘酸っぱいイチゴと、なめらかなチョコレートを組み合わせた、この時期ならではのタルトが全国12店舗でお目見えする。

「輪花型 “紅ほっぺ”とホワイトチョコのチーズスフレタルト」（全12店舗）は、やさしい甘さのホワイトチョコを加えたチーズスフレに、みずみずしい“紅ほっぺ”を合わせ、軽やかな口当たりに仕上げている。

「輪花型 “紅ほっぺ”とホワイトチョコのチーズスフレタルト」（全12店舗 piece 1090円/ whole 1万908円）

また、東日本店舗では「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト」（グランメゾン銀座、東京ドームシティ店、青山、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台）、西日本店舗では「特選 福岡県産 “あまおう”とチョコレートクリームのタルト」（名古屋栄、京都、グランフロント大阪店、福岡）が販売される。



いずれも大粒で形の整ったイチゴを厳選し、チョコレート風味のカスタードやたっぷりのチョコクリーム、スポンジを重ね、クルミの砂糖がけの食感も楽しめる。

「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト」（東日本店舗 piece 1998円/ whole 1万9980円）、「特選 福岡県産 “あまおう”とチョコレートクリームのタルト」（西日本店舗 名古屋栄店を含む piece 1998円/ whole 1万9980円）

キル フェ ボンのショコラフェア「Strawberry meets Chocolate」は、2月9日（月）から2月18日（水）まで全12店舗で開催。価格は税込み。