東京ドーム公演33回と海外アーティストでは最多の記録を誇る韓国の人気グループ東方神起がデビュー20週年を迎えた。2026年2月5日のトーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に、東方神起のチャンミンさんとユンホさんが出演、恋愛トークでスタジオは歓声と悲鳴に包まれた。

ファーストサマーウイカが「もう変になってる」

2人がスタジオに入ってくると20年来のファンというファーストサマーウイカさんは緊張しっぱなしで、いとうあさこさんから「もう変になってる」とからかわれる。40代にさしかかろうとしている2人に女性タレント陣から質問の嵐である。

若槻千夏さんが「美容室に帰ってきた彼女から『髪を短く切りすぎた』と言われたら？」と聞くと、ユンホさんが「まず（髪を切ったことに）気づいたほうがいいですよね、『あ、短くなった』と」と言う。若槻さんが「早い！」と感動した。

ユンホさんが「そして『短くなった今の方が好き』と言います」と答えるとスタジオから歓声があがった。若槻さんは「歳を重ねるごとにモテるタイプだと思う」。

チャンミンさんは「お！髪切ったなあ〜」と明るく答えると、周りから笑いがおきる。「短いのは気に入らないか、じゃあ、カツラを探してみる？」と話し、大爆笑となった。冗談でなぐさめるチャンミンさんの態度に周囲から「やさしい」の言葉も出るが、若槻さんは「やさしいというかオモロ」。

ユンホさんが手首を彼女に触らせる仕草で、また歓声

続けてアンミカさんが「彼女から『私のことどのくらい好き？』と聞かれたら」と質問。チャンミンさんは「1枚の紙にペンで『ここに点を書いて』と言って（書いてもらい）、『この世の中でこの点以外は全部好き』と言いますね」と答える。女性タレント陣は手をたたいて大盛り上がり。

ユンホさんは「僕はそこまで言えないので行動で示します。（自分の手首を彼女に触らせる仕草をして）『この脈（がドキドキしていること）が答えじゃないの』と」と答えると悲鳴にも似た声があちこちからあがった。

アンミカさんも感動して「血潮ね？血潮！」とうなずくと、MCの指原莉乃さんは「あの歌（手のひらを太陽に）以外で（血潮という言葉を）初めて聞いた」と笑う。

韓国と日本を日帰りで活動することもある超多忙な東方神起。百戦錬磨の女性タレントのツッコミに、笑いを交えて日本語で即答する適応力にエンターティナーの神髄をみたような気がする。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）