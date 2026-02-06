猫ちゃんがダイエットマシンを使いこなす姿に思わず笑顔になる人が続出しているようです。動画には「吹き出してしまいましたｗ」「飼い主さんのマネ!?」などのコメントが寄せられ58万回以上再生されています。

【動画：ぶるぶると振動する『ダイエットマシンに乗っていた猫』…思わず笑ってしまう『可愛すぎる光景』】

猫ちゃんもダイエット？

Instagramアカウント「むぎ」に投稿されたのは、猫のむぎちゃんのある日の面白い姿です。飼い主さんが使っているダイエットマシンの上に、なんとむぎちゃんが乗っていたそう。

マシンはかなり振動が激しいようですが、むぎちゃんは少しもよろめくことなく座っていたのだとか。「ダイエットするにゃ～！」とでも言うように、飼い主さんにむかって鳴いてきたそうでした。

お迎え当初のむぎちゃん

そんなむぎちゃんはアメリカンショートヘアの男の子で2021年生まれなんだそう。生後4ヵ月程の時に飼い主さん宅にお迎えしたそうで、Instagramアカウントでは当初のむぎちゃんの姿も投稿されているようです。

最初は新しいお家にそわそわしていたむぎちゃんですが、だんだんと慣れて飼い主さんに遊んでアピールをしたりと甘えん坊な姿を見せてくれるようになっていったそう。

可愛いむぎちゃんをご紹介

他の投稿では、むぎちゃんの日常の可愛いワンシーンも投稿されているようです。「シーツの交換できませんよ」との飼い主さんのコメントと共に投稿されたのは、可愛いかくれんぼをしているむぎちゃんの姿です。

飼い主さんがそっとお布団をめくると…？お布団の中で居心地よさそうにしているむぎちゃんと目が合ったそう。ぬくぬくと気持ちよさそうに過ごしているむぎちゃんが可愛い投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は58万回以上再生され「吹き出してしまいましたｗ」「飼い主さんのマネ!?」「すごい楽しそうですね」等のコメントがあり、ダイエットをしているようなむぎちゃんの姿に思わず笑顔になったとの声が集まっていたようでした。

Instagramアカウント「むぎ」では、お迎え当初から現在までのむぎちゃんの可愛い姿が沢山投稿されています。ふわふわの体やキュートな表情のファンになる方が続出しているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「むぎ」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。