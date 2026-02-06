アジアカップ

卓球のアジアカップが中国・海口市で4日に開幕。5日に行われた女子シングルスのグループリーグ第2戦で、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソー）が同8位の陳 熠（中国）に3-1で勝利した。中国メディアは「誰かなんとかできないのか」と嘆きを漏らした。

1ゲームずつ取り合うと、第3ゲームは11-7の競り合いで27歳の橋本がリード。第4ゲームも11-8で接戦をものにした。

中国メディア「SOHU」は「3-1で中国女子卓球の超新星を撃破！小癪な橋本帆乃香を誰かなんとかできないのか」との見出しで伝えた。「中国卓球チームの多くのライバルの中でも、橋本帆乃香は中国がしっかり注視しなければならない選手だ。彼女の状態は非常にすばらしい」と称賛した。陳 熠は中国の有望株とした上で「大方の予想では勝機はあると考えられていたが、中国の超新星も撃破された」とした。

同国メディアの「網易新聞」も「アジアカップで4名の中国選手が日本に敗れる。陳 熠は1-3でカットマン橋本帆乃香に敗れ、橋本帆乃香との対戦は3連敗に」と報道。「これまで数多くの中国選手を破ってきた。とりわけ若い世代の選手にとって橋本帆乃香の壁は厚い」と中国にとっての難敵であると伝えた。



