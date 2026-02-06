「おしゃれ苦手」→ 真似するだけでOK！【studio CLIP】大人の「サマ見えパンツコーデ」

コーデを組むのが苦手……という大人女性は、セットアップやセットアップ風の着こなしに頼ると失敗しないかも。今回紹介する【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんのサマ見えコーデを、ぜひ参考にしてみて。忙しい朝の時短にもなりそうです。

甘辛のバランスが絶妙なジャケットスタイル

ちょっとしたお呼ばれにもおすすめの、きれいめジャケットスタイル。ジャケットの袖口は裏地がレース素材になっており、折り返すと華やかなアクセントに。セットアップ可能なパンツを合わせると、統一感のある上品な着こなしに仕上がります。インナーしだいできれいめにもカジュアルにも印象チェンジでき、デイリーからオケージョンまで着回せるのが魅力です。

デニムオンデニムでこなれ感のある今っぽコーデに

春を先取りできそうな、爽やかなデニムのセットアップ風スタイル。ゆるっとしたオーバーサイズのジャケットが、こなれて見せてくれるかも。スタッフさんのようにレース襟のブラウスを組み合わせれば女性らしく、スウェットシャツなどを合わせてラフに着こなしてもサマ見えしそうです。ぜひ春らしいカラーのトップスを選んでみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M