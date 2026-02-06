『ラヴィット！』で共演→その後実際にプレゼント

元プロ野球選手の澤村拓一氏が、お笑いコンビ・麒麟の川島明に対し、現役時代に使用していたグローブをサプライズでプレゼント。川島が自身のXで「ボケが現実に。本当にありがとうございます」と感激していたが、「澤村、カッコ良すぎる」とXユーザーにも反響が広がっている。

さすが一流の対応だ。川島が5日、自身のXに澤村氏との2ショット写真を掲載し、「わざわざ楽屋にきて使用されてたグローブを本当にプレゼントしてくださいました。ボケが現実になりました。澤村さん本当にありがとうございます！」と報告。写真には笑顔の2人と贈られたグローブが写っている。

発端は3日に放送されたTBS系朝の情報番組『ラヴィット！』でのサプライズ。番組MC・川島の誕生日を祝う企画として、古畑任三郎のパロディコントを実施。澤村氏が容疑者役で登場し、競馬騎手の武豊からムチをプレゼントされた流れで、川島が「澤村さんはグローブ無いんですか？」とボケていた。それが現実となった形だ。

これにXユーザーも続々反応。「ホント冗談で言っただけだったのに本当にプレゼントする澤村、カッコ良すぎる」「鞭もグローブも宝物ですね」「すごいお宝ですよねそれー！」「グローブないの？って聞いてみるもんですね」「お宝が増えましたね」「めっちゃ嬉しいサプライズですね」などの声が寄せられていた。

澤村氏は昨季までプロ野球・ロッテに所属。日米通算549試合に登板した剛腕で、1月に現役引退を表明したばかりだ。



