６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日開幕するミラノ・コルティナ五輪について特集した。

コメンテーターで出演の五輪シンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）メダリストでスポーツ心理学者の田中ウルヴェ京さんは「ウェルフェアオフィサー」として２週間、ミラノに滞在することを発表。

「ウェルフェアオフィサー」とは法律の専門家と心の専門家に分かれ、ウルヴェさんの場合は国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）や他国のオリンピック委員会と連携して、選手団の心のケアを担うスタッフとして現地に派遣されることが説明された。

「心の専門家って、よくメンタルトレーナーとしていろんな選手たちに帯同する人たちももちろんいます。でも、ウェルフェアオフィサーって要は守る支援、国の中で選手やスタッフの心の安全を守ることをちゃんとやれる人を派遣してくださいって国際オリンピック委員会から決まって、北京大会から１人ずつ、あるいは３人ずつとか大会によって国で決まっている人数があって。その１人として私は入ります」とウルヴェさん。「１人に対してのメンタルサポートも今まで私はやってますけど、今回はＩＯＣから言われて日本オリンピック委員会の代表選手団全員のメンタルサポートをしている皆さんと共同で働く。たまにＩＯＣと連携したり、選手だけでなく、コーチ、スタッフの皆さんの心っていうと、いろいろなんですけど、できるだけ安全に競技が続けられるようにって…」と続けていた。