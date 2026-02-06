全国大会などスポーツ分野で華々しい成績をおさめた高知県内の選手や団体を讃える「高新スポーツ賞」が決まりました。



高知県運動記者クラブに所属する記者の投票で選ばれるもので今回は、団体3・個人8の11件です。



飛び込みでは全国中学校体育大会・高飛び込み優勝・土佐女子中学校の井上優奈選手。

3年連続の受賞です。



レスリングはU15アジア選手権女子50キロ級優勝・櫻井つきの選手。





陸上は4人で、まずは日本室内選手権U18女子走り幅跳び優勝の高知農業高校・岡林結衣選手。4年連続の受賞です。続いて全国高校総体1500メートル3位、日本人1位の高知農業高校・山本聖也選手。陸上・U16大会男子走り高跳び優勝・中村高校の西内尊選手。陸上・全国中学校体育大会女子走り高跳び2位・中村中学校・祖父江萌生選手。続いてライフル射撃で国民スポーツ大会少年女子ビームピストル60発優勝・高知中学・山崎心寧選手。また柔道は、全国高校選手権男子66キロ級2位・岡豊高校の安岡快晟選手このほか、団体では弓道・国民スポーツ大会遠的優勝の少年女子県チーム、卓球では全国中学選抜大会女子団体・優勝の明徳義塾中学校女子、ソフトテニス・都道府県対抗全日本中学大会2位・中学男子県選抜チームが選ばれました。表彰式は、2月21日に高知市で行われます。