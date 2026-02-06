３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

１次ラウンドで侍ジャパン最大のライバルとなるとみられる韓国。先発は「剛」か「柔」かの２択になりそうだ。

韓国メディアの間で日本戦の先発として最有力視されているのが、若き剛腕の文棟柱（ムン・ドンジュ）＝ハンファ＝。昨季に１６１キロをマークした右腕は、力で押し込む投球が持ち味。大谷らメジャー組にとって“初顔”であることも味方につけ、日本打線に挑んできそうだ。

また韓国を代表する柳賢振（リュ・ヒョンジン）＝ハンファ＝は１３年から１０シーズンにわたってメジャーで活躍した、通算７８勝４８敗、防御率３・２７の左腕。母国に復帰後も宝刀チェンジアップを武器に、３８歳となっても存在感を発揮している。こちらは大会初戦のチェコ戦で先発することが有力視されている。

さらに、日本の脅威となりそうなのが、母親が韓国人の右腕Ｒ・オブライエン（カージナルス）の合流だ。カージナルスでクローザーを務めており、韓国代表でも守護神候補。最速１０１マイル（約１６２・５キロ）の高速シンカーでねじ伏せる。前回大会で同代表に合流したエドマン（ドジャース）から「素晴らしい経験になる」と勧められ、出場を決意したと伝えられている。メジャー組ではマイナーで本塁打王経験があるＳ・ウィットコム（アストロズ）も名を連ねる。

ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）、ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）らメジャー組が主軸となるが、ブレーブスの金河成（キム・ハソン）と、今オフにパドレスと契約した宋成文（ソン・ソンムン）が負傷により不参加。李政厚、金慧成、文棟柱に、姜白虎（カン・ベクホ）を加えた４人は、近年のＫＢＯを象徴する「四天王」的な存在として語られることが多い。

主力に欠場者は出たものの、新世代の旗手たちと実力派メジャー組をそろえた。厚みを増した投手陣を軸に、東京ドームでの侍討ちを狙う。

◆出場チーム戦力評価

Ｓ 米国

Ａ 日本、ドミニカ共和国、ベネズエラ、プエルトリコ

Ｂ 韓国、メキシコ、キューバ、オランダ、台湾

Ｃ イタリア、カナダ、コロンビア、オーストラリア

Ｄ イスラエル、パナマ、ニカラグア

Ｅ ブラジル、イギリス、チェコ