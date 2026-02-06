誕生から55周年を迎えた、世界累計2.5億冊超の英国絵本キャラクター「ミスターメン リトルミス」の日本初となるフラグシップストア「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」がオープン！

店舗ではファッション、ライフスタイルにこだわった「ミスターメン リトルミス」グッズが販売されるほか、オープンを記念した数量限定のノベルティ配布も実施されます☆

サンリオ「ミスターメン リトルミス」日本初フラグシップストア「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」

オープン日：2026年2月13日(金)

所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目16-8

営業時間：11:00〜18:00 (定休日：12月31日、1月1日)

電話番号：03-3470-1180

サンリオが、イギリスの絵本から生まれたキャラクター「ミスターメン リトルミス」の日本初のフラグシップストア「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」を東京・原宿にオープン。

人間の持つ様々な性格や特徴を表現するキャラクターたちと、「個性ってワクワク！」をテーマにした、遊び心あふれる世界観が楽しめるフラグシップストアです。

店舗にはファッション、ライフスタイルにこだわったグッズがラインナップされるほか、オープンを記念した数量限定のノベルティ配布も実施されます。

1971年に英国の作家・イラストレーターであるロジャー・ハーグリーヴス氏によって描かれた絵本のキャラクター「ミスターメン リトルミス」

絵本シリーズは、世界17言語で400冊以上が出版、グローバルで累計2億5,000万冊以上が販売されており、人間の持つ様々な性格や特徴、個性を表現し、世界共通の普遍的なストーリーや価値を発信してきました。

2011年にサンリオがキャラクターを保有して以降も、その精神は変わることなく、さらにグローバルな広がりを続けているキャラクターです。

イギリスやフランスといった歴史ある市場に加え、米国、オーストラリア、アジア地域など世界中の子どもから大人まで幅広い世代に支えられ、ライフスタイルブランドとしてグローバルで認知されています。

カラフルで個性豊かな親しみあるキャラクターは90以上へと拡大。

日本国内においては、サンリオが2013年にライセンス事業展開を開始しました。

現在、グローバルに新作アニメシリーズをYouTubeで配信しているほか、第2弾アニメシリーズをテレビ向けに制作、2025年12月には映画制作の始動も発表。

絵本から生まれたキャラクターとして出版事業を土台としながらも、ダイナミックなエンターテイメント領域への拡張を目指しています。

そうしたなかで、世界観を実際に見て触れられる体験提供のリアル接点の場として、原宿に旗艦店がオープンすることとなりました☆

カラフルな色使いがかわいい人気シリーズを販売

ぬいぐるみ、シリコーンミニポーチ、ラバーキーホルダー、ポーチ、トートバッグなど、日常使いしやすく、コーディネートのアクセントにもぴったりなグッズが多数展開される「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」

ファッションやライフスタイルにこだわり、遊び心を加えた、表情豊かなキャラクターたちのグッズが楽しめます。

オープン記念！店舗限定で数量限定ノベルティをプレゼント

オープンを記念して、店内にてグッズを購入された方を対象にオリジナルペーパーバッグをプレゼント。

さらに、税込み2,200円以上を購入された方を対象に、店内設置のカプセルトイに使用できるコイン1枚をお渡し。

缶バッジ全13種からランダムで1個がプレゼントされます。

※お渡しはお⼀人につき1 回限りです。予定数量に達し次第、配付終了となります

原宿竹下通りで特別デザインのスティックバルーンをプレゼント

配布期間：2026年2月14日(土)、15日(日)11:00〜17:00

配布場所：

・旗艦店「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」前

・「CUTE CUBE原宿 CANDY☆A☆GO☆GO! ポップアップスペース」前

期間中、スティックバルーン全3種からランダムで1個をプレゼント予定。

配布場所は旗艦店「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」前と、「CUTE CUBE原宿 CANDY☆A☆GO☆GO! ポップアップスペース」前です。

※お渡しは⼀⼈につき1回限りです。予定数量に達し次第、配布終了となります

新登場「MR. MEN LITTLE MISS バスデザインシリーズ」

発売日：2026年3月4日(水)

「個性って、ワクワク！」をコンセプトに、ファッションアイテムを中心に、デザイン性と遊び心を兼ね備えた新グッズを発売。

日常やイベントで取り入れやすい、Tシャツ、ナップサック、ミニショルダーバッグ、ポーチ、ミニコインケースのほか、

キャラクターそれぞれの個性に合わせてデザインがしらわれた、ミニトートバッグ、ソックス、立体キーホルダーの全23種がラインナップされます。

二子玉川「こどもおやつマルシェ／MR. MEN LITTLE MISS フェア」

イベント開始日：2026年2月13日(金)

二子玉川にて「こどもおやつマルシェ」と「MR. MEN LITTLE MISS フェア」を開催。

家族一緒に楽しめる「ミスターメン リトルミス」のスペシャルイベントです。

おやつ市場 in 二子玉川ライズ「こどもおやつマルシェ」

開催期間：2026年2月13日(金)〜2月15日(日)

URL：https://oyatsu-ichiba.jp/

おやつ市場 in 二子玉川ライズにて実施される「こどもおやつマルシェ」

子どもたちが好きなおやつを選んで、お買い物体験を楽しめるスペシャルイベントです。

二子玉川 蔦屋家電「MR. MEN LITTLE MISSフェア」

開催期間：2026年2月13日(金)〜3月15日(日)

URL：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/shop/52534-1046220129.html

二子玉川 蔦屋家電2Fの絵本コーナーにて開催される「MR. MEN LITTLE MISSフェア」

楽しくてワクワクする絵本シリーズやオリジナルグッズが販売されます。

誕生55周年を迎える、世界累計2.5億冊超の英国絵本キャラクター「ミスターメン リトルミス」の日本初となるフラグシップストア。

2026年2月13日にグランドオープンする「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」の紹介でした☆

