昨季限りで現役を引退した中田翔氏が６日、日本ハムのキャンプ地を電撃訪問。午前に２軍の国頭を訪れると、その後に名護キャンプを訪問し、かつて苦楽をともにした西川遥輝外野手らを激励した。

名護ではフリー打撃などを見学。横尾打撃コーチらと話をしながら、各選手のバッティングを見つめた。訪問理由を聞かれ「個人的には遥輝にね、ちょっと頑張れよっていう言葉をかけたいなと。もともと来る予定はなかったんですけど、あいさつがてらに、国頭の方にも行かせてもらって、お世話になった方々にあいさつできたんで、よかったですね」と語った。

西川はこの日も、新庄監督から直接アドバイスも受けながら打撃練習。試行錯誤する姿に「いろいろ取り組みながら、うまくいくことだけではないので、いろいろ考えながら、もちろん苦しみながらやってると思います」。その上で「僕はまだまだたくさん塁に出て、バンバン走ってもらってまた盗塁王を毎年毎年取ってるような、輝いてる西川遥輝を見たいなと思いますし、まだまだ走れますしね。走れなくなった選手に走れっていうほど、僕もそんなきついことは言いませんし、まだまだ走れると思うので。まだまだ現役でバリバリできるよってところを見せてもらいたいと思うし、僕はそういう遥輝を一ファンとして、応援していきたいなと思いました」とエールを送っていた。