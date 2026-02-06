上、中、下越では、８日は大雪による交通障害に注意・警戒してください。



新潟地方気象台の発表によりますと県内で８日は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。予想よりも寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



◆雪の予想

７日午後６時から８日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 ４０センチ

下越 山沿い ５０センチ

中越 平地 ５０センチ

中越 山沿い ７０センチ

上越 平地 ５０センチ

上越 山沿い ７０センチ

佐渡 １５センチ





上、中、下越では、８日は大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、新潟県では、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結、水道管の凍結にも注意が必要です。※６日午後４時３０分発表「大雪に関する新潟県気象情報」より