3000台も…

NEXCO西日本が2026年1月30日、同社が管理する高速道路において、冬用タイヤ規制を実施している間、警察と連携し、対象区間内の各所において、冬用タイヤまたはチェーンの装着確認（タイヤチェック）を実施する場合があると発表しました。そこには、冬用タイヤまたはチェーンの装着状況における深刻な実態が記されています。どういったものなのでしょうか。

同社によると、同年1月11日から12日にかけて、山陽自動車道・広島岩国道路においてタイヤチェックを実施したところ、3000台がノーマルタイヤを装着していたとのこと。さらに23日から25日にかけて、山陽自動車道・広島岩国道路・中国自動車道の広島・山口県内の一部のインターチェンジにおいてタイヤチェックを実施したところ、約5％（約20台に1台）がノーマルタイヤ車だったとしています。

同社は冬タイヤなどを装着していない車両に対し、「高速道路上での立ち往生リスクが極めて高いことから、高速道路のご利用をお断りし、一般道へ引き返す措置を実施しました」とし、以下のように強く注意喚起をしています。

「冬の高速道路では、わずか1台の立ち往生が、長時間の車両滞留を引き起こし、多くの方の命に関わる事態に発展する可能性があります。特に、冬用タイヤまたはチェーンを装着していない車両（ノーマルタイヤ車）による積雪・凍結道路の走行が、スタックや大規模な車両滞留の発生を引き起こす恐れがあり大変危険です！積雪・凍結道路で、冬用タイヤやチェーンなどのすべり止めの措置をとらない運転は道路交通法違反となる場合があります」

この発表、および報道を見たSNSユーザーからは「当然の措置！」「これはめちゃくちゃいい措置だと思う」「英断でしかない」といったように同社の対応を評価する一方で、ルールを守らなかったドライバーに対しては「雪道ノーマルタイヤは度を超した迷惑だから元々罰則あるけど厳罰化した方がよいのかもしれない」「自分は大丈夫、とでも思っているんだろうな。全くもって迷惑な話」「原因者に全ての損害を賠償させろ」「もう二度と運転するな」といった辛辣なコメントがよせられています。