グッズ売り場は未完成、ポスターも…英放送局が試合“3時間前のリアル”を報告「設備が完全に整ったわけではない」【冬季五輪】

ホッケー会場は突貫工事だったようだが、無事に試合は行われ、会場は熱気に包まれた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月6日の開会式に先立って一部競技がスタート。5日からはアイスホッケー女子の公式戦が行われている。かねてより、各会場で準備の遅れが問題視されてきた中で、1次リーグのイタリア対フランスが行われた、ミラノ・サンタジュリア・アイスホッケーアリーナの様子が海外メディアを通して報じられている。

英『BBC』によると、同会場でも開催日直前まで設営作業が行われていたという。「試合前の土曜日、私たちが訪れた際には、会場の内外は建設資材と埃にまみれた、慌ただしい工事現場そのものだった。床にはゴミが散乱し、エレベーターやトイレはビニールで覆われ、ホスピタリティ用のボックスや飲食ブースを含む多くのエリアが未完成のままだった」などと説明。

その上で同メディアは、「初戦当日の朝、フェイスオフ（試合開始）のおよそ3時間前に再び訪れると、場内外のコンコースから瓦礫や建設資材の山は消えていた」と綴っている。続けて、「ただし、すべての設備が完全に整っていたわけではない。グッズ売り場はまだ設営中で、掲示されるはずのポスターも貼られていなかった。これは開幕戦のわずか3時間あまり前の状況だった」と振り返る。

開催日を迎えても、会場の一部が整えられていなかったと指摘するとともに、「スタンド内は非常に埃っぽく、汚れていた。全体として、急いで完成させた新築建物特有の、仕上げの甘さを感じさせる雰囲気が漂っていた」とアリーナ内部の環境を評している。