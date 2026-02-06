誰をどこで投げさせる？　侍ジャパン投手陣、連覇へ向けた決勝までの起用プランを考える

山本はWBCでもフル回転するのか(C)Getty Images

ついに、ピースが揃った。

吉田正尚（レッドソックス）の選出により、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む侍ジャパンのメンバーが確定した。全30人のうち、FAの菅野智之を含めると9人がMLBに所属。過去最多のメジャーリーガーを集め、連覇に挑む。

本稿では投手陣の起用法について、少し考えてみたい。

まず、メンバーの役割分担を整理しよう。念のため、選手の順番は背番号順としているので、序列とは無関係だ。大谷翔平（ドジャース）については、かねてからの報道通り「投げない」選択肢を取ったものとする。

先発：菊池雄星、山本由伸、菅野智之

第二先発：宮城大弥、伊藤大海、種市篤暉、郄橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基

中継ぎ・抑え：松井裕樹、大勢、平良海馬、松本裕樹、石井大智

先発はメジャーリーガー3人衆が軸になるだろう。MLBで7年のキャリアを積む菊池、ワールドシリーズMVPの山本、渡米1年目で10勝を挙げた菅野と、三者三様のスターターが並ぶ。

第二先発は所属チームで先発の軸として回っている6人。WBCは球数制限があるため、彼らがいかにイニングを食うかにかかってくる。東京での1次ラウンドは4試合あるので、この中の誰かが先発に入る。

残りの5人が中継ぎ・抑えになる。メジャーリーガーの松井を筆頭に、力のあるリリーバーが揃う。特にクローザーは決めず、流動的に継投していくのではないか。