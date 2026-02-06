３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

侍ジャパンの２連覇に向けて、今回も最大の強敵となりそうなのが、決勝で対戦する可能性のある米国だ。２０２３年の前回大会でも決勝で対戦。１点差で侍ジャパンが勝って３大会ぶりの歓喜を迎えたが、今回の米国は１７年以来２大会ぶりの頂点へ向けて過去最高のメンバーをそろえた。

メンバー３０人はまさに最強軍団と呼ぶにふさわしい。先発投手はスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）と昨季のサイ・ヤング賞投手をそろえるなど、昨季の２ケタ勝利が８人と豪華な顔ぶれとなった。リリーフにもミラー（パドレス）、ベッドナー（ヤンキース）ら実力者が控える。

そして、打線の破壊力は抜群だ。主将を務めるジャッジ（ヤンキース）を中心に６０発男のローリー（マリナーズ）、５６発のシュワバー（フィリーズ）ら長距離砲がそろっただけでなく、ウィット（ロイヤルズ）、ヘンダーソン（オリオールズ）、キャロル（ダイヤモンドバックス）、クローアームストロング（カブス）ら近い将来にメジャーのトップに立つだろう若手も加わった。

唯一、懸念されることは、普段は開幕前の時期に各選手の状態が上がるかという点くらい。メジャーの実力者がそろい、各選手は３月下旬の開幕に調整を合わせる習慣が自然と身についている。決勝も例年のメジャー開幕より１週間ほど前。３月上旬から本気モードの試合をこなすことに慣れていないスター軍団が、どこまで調整できるかには注目だ。

◆予想スタメン

１（遊）ウィット（ロイヤルズ） ２３本、８８打点、・２９５

２（右）ジャッジ（ヤンキース） ５３本、１１４打点、３３１

３（一）ハーパー（フィリーズ） ２７本、７５打点、・２６１

４（捕）ローリー（マリナーズ） ６０本、１２５打点、・２４７

５（指）シュワバー（フィリーズ） ５６本、１３２打点、・２４０

６（三）ブレグマン（カブス） １８本、６２打点、・２７３

７（中）バクストン（ツインズ） ３５本、８３打点、・２６４

８（二）チュラング（ブルワーズ） １８本、８１打点、・２８８

９（左）キャロル（ダイヤモンドバックス） ３１本、８４打点、・２５９

先発

スキーンズ（パイレーツ） １０勝１０敗、１・９７

スクバル（タイガース） １３勝６敗、２・２１

ウェブ（ジャイアンツ） １５勝１１敗、３・２２

抑え

ベッドナー（ヤンキース） ６勝５敗２７Ｓ、２・３０

ミラー（パドレス） １勝２敗２２Ｓ、２・６３

◆登録メンバー

▽投手 Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）、Ｔ・スクバル（タイガース）、Ｌ・ウェブ（ジャイアンツ）、Ｃ・ホームズ（メッツ）、Ｋ・カーショー（元ドジャース）、Ｇ・ジャックス（レイズ）、Ｂ・ケラー（フィリーズ）、Ｎ・マクリーン（メッツ）、Ｍ・ミラー（パドレス）、Ｊ・ライアン（ツインズ）、Ｇ・スパイアー（マリナーズ）、Ｍ・ボイド（カブス）、Ｇ・ウィットロック（レッドソックス）、Ｇ・クレビンジャー（レイズ）、Ｄ・ベッドナー（ヤンキース）、Ｍ・ワカ（ロイヤルズ）

▽捕手 Ｃ・ローリー（マリナーズ）、Ｗ・スミス（ドジャース）

▽内野手 Ａ・ブレグマン（カブス）、Ｅ・クレメント（ブルージェイズ）、Ｇ・ヘンダーソン（オリオールズ）、Ｂ・チュラング（ブルワーズ）、Ｂ・ウィット（ロイヤルズ）、Ｂ・ハーパー（フィリーズ）、Ｐ・ゴールドシュミット（ヤンキースＦＡ）

▽外野手 Ａ・ジャッジ（ヤンキース）、Ｂ・バクストン（ツインズ）、Ｃ・キャロル（ダイヤモンドバックス）、Ｐ・クローアームストロング（カブス）、Ｋ・シュワバー（フィリーズ）

◆出場チーム戦力評価

Ｓ 米国

Ａ 日本、ドミニカ共和国、ベネズエラ、プエルトリコ

Ｂ 韓国、メキシコ、キューバ、オランダ、台湾

Ｃ イタリア、カナダ、コロンビア、オーストラリア

Ｄ イスラエル、パナマ、ニカラグア

Ｅ ブラジル、イギリス、チェコ