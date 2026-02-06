INFORICHは2月5日、『ポケパーク カントー』(東京都稲城市)に、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を設置した。

ポケパーク カントー「ポケモンだいすきショップ横 礼拝室」に設置されたバッテリースタンド

『ポケパーク カントー』は、緑豊かな関東多摩丘陵のよみうりランドに2月5日にオープンしたポケモン初の常設施設。600匹を超えるポケモンが暮らす森と街をめぐる冒険がすべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなっている。

同施設の開業に合わせて、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を設置。より多くの来場者がスマートフォンを利用し、施設内での探索や写真撮影など様々なコンテンツを楽しめるよう、バッテリースタンドは、大型施設への設置に適した100スロットタイプとなっている。

設置台数は2台。パーク内の「カヤツリジム」および「ポケモンだいすきショップ横 礼拝室」に設置されている。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.