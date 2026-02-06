¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¡Ö²øÊª¡×¡© ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸½ÃÏ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¤É¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡£²·î£¶Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢½÷»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆËë¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡ØRai Sport¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ËÄ©¤à»î¹ç¤¬¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«¹ñÂåÉ½¤ÎÀï¤¤¤òÃæ¿´¤ËÊóÆ»¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ë¤è¤ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉ÷·Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Æ±Ë¦¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Áª¼ê¡¢¤½¤Î¶¥µ»¤¬Â¿¤¯¼è¤ê°·¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¥µ»¤Ï¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃË½÷º®¹ç¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢ÂÐ¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÊüÁ÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¹âÍÈ¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇ®µ¤¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤À¤±¤¬±É¸÷¤òÄÏ¤á¤ë¡£ÊóÆ»¤â¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤òÛì»Ò¡Ê¤Æ¤³¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î¸ÞÎØÊóÆ»¤Î¼Â¾ð¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¡Ö²øÊª¤¿¤Á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹ photo by Yoshiyuki Komiya
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥¥ª¥¹¥¯¤ÏÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÇä¤ê¾å¤²Éô¿ô¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£º£¤ä³Æ¼«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼êÃÊ¤Ç¾ðÊó¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë»þÂå¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î£±ÌÌ¤¬»þÂå¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¡Ø¥³¥Ã¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¡Ø¥È¥¥¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ó¥Ã¥°£³¤Ç¤¢¤ë¡£Éô¿ô¤Ç¤Ï¥¬¥¼¥Ã¥¿¤¬°ìÈÖµðÂç¤Ç¡¢¥³¥Ã¥ê¥¨¥ì¤¬ÄÉ¿ï¤·¡¢¥È¥¥¥Ã¥È¤Ï¥È¥ê¥Î¿§¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤è¤ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼»æ¤Î¼ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ³«ËëÁ°Æü¤Î£±ÌÌ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥«¥ë¥Á¥ç¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Î¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ï¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥È¥ê¥Î¤ò²¼¤·¤¿µ»ö¡£¥È¥¥¥Ã¥È¤À¤±¤Ï¥È¥ê¥Î¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î»î¹ç¤òÊó¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ç¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤â¡¢¥È¥ë¥³ÂåÉ½¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤¬¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È2030Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤¬£±ÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú±ï±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Û
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÆ»¤Ï¥«¥ë¥Á¥ç°ì¿§¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥Ã¥ê¥¨¥ì¤ÏÁ´39¥Ú¡¼¥¸¤Ç29¥Ú¡¼¥¸¤¬¥«¥ë¥Á¥ç¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï£³¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌîµå¤ËÂ¿¤¯»ïÌÌ¤¬³ä¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ë¡£¥¬¥¼¥Ã¥¿¤Ï27¥Ú¡¼¥¸¤¬¥«¥ë¥Á¥ç¤Ç¡¢£¶¥Ú¡¼¥¸¤¬¸ÞÎØ´ØÏ¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ë¥Á¥ç°Ê³°¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¥¥ª¥¹¥¯¤ÎÇ¯ÇÛ¤Î½÷ÀÈÎÇä°÷¤Ï¤¢¤±¤¹¤±¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Î·×»»¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¶¯¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬17¸Ä¡¢ÆüËÜ¤¬18¸Ä¡Ë¡£º£²ó¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë35ºÐ¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¤ÏÆ±¹ñ»Ë¾åºÇÂ¿11¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ñ¥ê¥¹¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ä¥©¡¼¥Ë¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥«¡¦¥Ö¥ê¥Ë¥ç¥Í¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥´¥Ã¥¸¥ã¤ÎÃË½÷£´¿Í¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡×¤È¾Î¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤À¤¬......¡£
¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤À¤è¤Í¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤¬µ¤°Â¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿ô½½Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤ä¤ë¤Î¤â¡¢¸«¤ë¤Î¤â¡¢¿È¶á¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤ë¿Í¤ÏÆÃÄê¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÉÙÍµÁØ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÊóÆ»¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ò°ú¤¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡£³»æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊóÆ»¤ËÇ®¤¤¥¬¥¼¥Ã¥¿¤Ï¡¢³«²ñ¼°ÅöÆü¤Î¹æ¤Ë¡¢¸ø¼°¥¬¥¤¥É¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ±¹ñºÇÂ¿¤Î£³¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥È¥ó¥Ð¤Î¼«ÅÁ¤òÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥È¥ó¥Ð¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ÖIL FENOMENO¡×
¡¡¥¬¥¼¥Ã¥¿¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ë²è¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤´¤È¤ËÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖFENOMENO¡×¤Ï¡Ö¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÀÎ¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ÆÄêÃå¤·¤¿É½¸½¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö²øÊª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦ÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ë¤Ï¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸ÞÎØ¤Î²«¿§¤ÎÎØ¤Î¤Ê¤«¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤Ï¹õ¤ÎÎØ¤Î¤Ê¤«¡Ë¡¢º¹ÊÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤»þÂå¤ËÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬......¡£
¡¡³«²ñ¼°°Ê¹ß¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤Ó¡¢Âç²ñ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ó¥Ã¥°£³¤¬²¿²ó¡¢£±ÌÌ¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤òºÜ¤»¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£