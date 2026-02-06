＝LOVE大谷映美里、透明感溢れる新ヘア披露「衝撃の可愛さ」「真似したい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しい髪色を公開し、注目を集めている。
【写真】指原プロデュース27歳美女「衝撃の可愛さ」話題の新ヘア
大谷は「髪色かわい〜」とつづり、以前より明るいグレージュに染めた最新のヘアカラーを公開。艶やかなウェーブと肩の開いた白いトップスで、柔らかな髪色と肌の透明感が引き立つショットを披露した。
また同日にInstagramも更新し、「今の髪色は透明感が出るグレージュだよ〜〜」と髪色について紹介。「エクステ付けない生活始めてから1ヶ月くらいなんだけど、地毛がすごい伸びた感じする！！嬉しい 顔周りも整えていただいたよ」とつづっている。
この投稿には「可愛すぎて心臓止まる」「透明感がすごい」「真似したい」「すごく似合ってる」「衝撃の可愛さ」「みりにゃ最高」との反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女「衝撃の可愛さ」話題の新ヘア
◆大谷映美里、透明感あふれる髪色を披露
大谷は「髪色かわい〜」とつづり、以前より明るいグレージュに染めた最新のヘアカラーを公開。艶やかなウェーブと肩の開いた白いトップスで、柔らかな髪色と肌の透明感が引き立つショットを披露した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎて心臓止まる」「透明感がすごい」「真似したい」「すごく似合ってる」「衝撃の可愛さ」「みりにゃ最高」との反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】