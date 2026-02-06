2児の母・木下優樹菜「さくっと食べれるランチbox」次女用の弁当公開「参考になる」「娘さんも喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/06】元タレントの木下優樹菜が2月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女のリクエストに応えた弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「捨てられる容器ありがたい」キャロットラペなど入った次女リクエスト弁当
木下は「field trip Day」「次女さくっと食べれるランチboxリクエスト」と記し、次女からのリクエストに応えた弁当の写真を投稿。「サニーレタス」が入った一口サイズのサンドイッチやピックを刺したミートボール、キャラクターの顔の形をしたポテトなど手軽さを意識した弁当を披露した。
また、「キャロットラペ」も添えられており、鮮やかなオレンジ色が彩りを加えている。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「真似したい」「愛情たっぷり」「娘さんも喜びそう」「捨てられる容器ありがたい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
