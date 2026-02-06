低気圧が急速に発達しながらオホーツク海へ進むため、北海道地方では、猛ふぶきが予想されている他、北日本～西日本では、強風や風雪、高波、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？関東や名古屋などでも雪 “今季最強”が襲来 最新の雪シミュレーション

＜最大風速（最大瞬間風速）の予想＞

６日（金） 北海道地方 25m（35m） 東北地方 18m（30m）

７日（土） 北海道地方 23m（35ｍ）

冬型の気圧配置になり、上空に入っている暖気は、週末には一気に寒気へと変わります。上空1500m付近で-6℃以下は平地で雪の目安で、それよりもさらに強い‐12℃以下という、平地でもたちまち積雪となるような寒気も覆う見込みです。

この寒気は、今季最強レベルです。この寒気の影響で北日本から西日本では、日本海側を中心に8日（日）にかけて降雪が続き、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。8日（日）は、上空にさらに強い寒気が流れ込み、降雪が強まるおそれがあります。



また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

日本海には、雲が帯状に広がる「JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）」が発生するおそれがあります。



この雲がかかれば、たちまち積雪が急増し、災害レベルになることもあります。特に今回は中国地方に流れ込み、警報級大雪のおそれがあります。



また関東でも雪が降る見込みです。この情報は、後ほど詳しく見てみます。

名古屋でも雪が予想されています。

ただ、降る時間が比較的気温が高い日中ということや量が少ないことなどで、積雪になる可能性は低いとみています。

＜24時間予想降雪量＞

●６日（金）午前６時～７日（土）午前６時まで

北海道地方 ５０センチ

●７日（土）午前６時～８日（にち）午前６時まで

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方 ２０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ５０センチ

四国地方 １０センチ

●８日（日）午前６時～９日（月（月）午前６時まで

北海道地方 ３０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ７０センチ

四国地方 ２０センチ

西日本から東日本の広い範囲で交通の乱れに注意・警戒が必要です。

北日本から西日本の日本海側を中心に積雪が平年よりもかなり多くなっている所があり、さらに雪が降り積もりますので、なだれに注意してください。



電線や樹木への着雪にも注意してください。

一方で、７日（土）から８日（日）にかけて、長野県や関東地方北部の山地を中心に、関東地方南部の平地でも大雪となる所がある見込みです。

予想より地上の気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となるおそれもあります。

＜24時間予想降雪量＞

●７日（土）午前６時～８日（日）午前６時まで

関東地方北部の山地 １０センチ

関東地方北部の平地 ３センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 ３センチ

甲信地方 ２０センチ

●８日（日）午前６時から９日（月）午前６時まで

関東地方北部の山地 ４０センチ

関東地方北部の平地 ５センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 ３センチ

甲信地方 ４０センチ

大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。

また、車の運転は冬用の装備をして、時間に余裕を持った行動をお願いします。

雪が降らなかったとしても、真冬並みの寒さです。体調管理にもお気を付けください。