Áö¹Ô»î¸³¤«¤é¹ñºÝ¶¥µ»¡¡Ãæ¹ñ¡¦¹õÎµ¹¾¾Ê¹õ²Ï¡¢¶Ë´¨¤ò»ñ¸»¤ËÅß¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹õ²Ï2·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¹õ²Ï»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬Í¾¤ê¡¢°¦µ±¶è¤Î¾®±¨»ÛÎÏ¡Ê¥¦¥¹¥ê¡¼¡ËÂ¼¤ÏÅß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åà·ë¤·¤¿Àî¤¬³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖÅ·Á³¤Î»î¸³¾ì¡×¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¡£Ê¿Ã³¤ËÅà¤Ã¤¿ÀîÌÌ¤ä³«¤±¤¿´ßÊÕ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Äã²¹¾ò·ï¤Ç¤ÎÀßÄêÄ´À°¤äÀã¾å¤Ç¤ÎÁàºîÀ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦Àä¹¥¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¸³¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¹Âç¤ÊÀã¸¶¤¬¥Æ¥¹¥È¤ÎÌÜÅª¤´¤È¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢¶Ë¸Â¾õ¶·²¼¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤ä¼çÍ×ÉôÉÊ¤Îµ¡Ç½¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¸³¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¡¢¹õÎµ¹¾¹È²ÏÃ«µ¥¼ÖÂ¬»î¤Çµ»½ÑÁí´Æ¤òÌ³¤á¤ëûçÍ¦·³¡Ê¤È¤¦¡¦¤æ¤¦¤°¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÌ»º¼Ö¤ÏÈÎÇäÁ°¤Ë¹â²¹¤ä¹âÃÏ¡¢¶Ë´¨¤Î´Ä¶²¼¤Ç¸·¤·¤¤»î¸³¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹õ²Ï¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¶Ë´¨»î¸³¡×¤Î´ØÌç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åß¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼21.6ÅÙ¡¢´¨Îä´ü¤Ï100Æü°Ê¾å¡¢Ç¯´Ö¤Î·ëÉ¹´ü¤ÏÌó200Æü¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¤ÎÀÑÀãÆü¿ô¤Ï140Æü°Ê¾å¡£¸·´¨¤ò¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¹õ²Ï¤ÏÊÌ¤Î·Á¤ÇÀã¤äÉ¹¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶Ë´¨¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¥¦¥¹¥ê¡¼Â¼¤âÁö¹Ô»î¸³¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿Í¤ÎÎ®¤ì¤È´Ø¿´¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼«¤é¤ÎÊ¸²½ÅªÃßÀÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢É÷¾ð¤¢¤ëÂ¼¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦µ®³¤¡Ê¤ª¤¦¡¦¤¤«¤¤¡ËÂ¼Ì±°Ñ°÷²ñ¼çÇ¤¤Ï¡¢Áö¹Ô»î¸³¤ÏÂ¼¤Ë¿ô½½¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦µ¡¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬µ¢¶¿¤·¡¢Ì±½É¤ä°û¿©Å¹¤ò³«¶È¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹õ²Ï¤ÎÅß¤ÏÁö¹Ô»î¸³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åà·ë¤·¤¿¹õÎµ¹¾¤ÎÉ¹¾å¤Ç¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊºÅ¤·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1·î18Æü¤Ë¤Ï¡Ö2026Ãæ¥í¶³¦²Ï¡¦¹õÎµ¹¾¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¡×¤¬É¹ÅÀ²¼30ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼320¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹õ²Ï»Ô´Ñ¸÷ÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢ÍûÎ©´ä¡Ê¤ê¡¦¤ê¤Ä¤¬¤ó¡Ë»á¤Ï¡¢º£Åß¤Ï¡ÖÉ¹¤ÈÀã¤ò³Ú¤·¤à¡×¡ÖÉ´Ëü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÉ¹¤ÈÀã¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»²²Ã¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£Ãæ¥í¹ñ¶¤ò³Ö¤Æ¤ë¹õÎµ¹¾¤ÎÉ¹¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾¹ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¿ÆÁ±»î¹ç¤ä5¿ÍÀ©Àã¾å¥µ¥Ã¥«¡¼¾·ÂÔ»î¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶Ë´¨¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÎ¾¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤ÈÍ§¹¥¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¹Ô»î¸³¾ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤«¤é¡¢¹ñ¶¤ÎÀî¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤Þ¤Ç¡£¹õ²Ï¤ÎÅß¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ï¡¢¶Ë´¨¤ò»ñ¸»¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡Ö¶Ë´¨·ÐºÑ¡×¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÃÏ¸µ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥玥¡¢ÄÀ°×à÷¡Ë