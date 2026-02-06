58歳・石原詢子、「乳がん」手術をしていた 初期段階での発見→化学治療へ「体調を見ながらお仕事を続けて参ります」
歌手の石原詢子（58）が6日、自身の公式サイトとSNSを更新。乳がんと診断され、手術を受けていたことを報告した。
【画像】「乳がん」手術していた石原詢子
所属事務所の発表で、「皆様へご報告がございます」とし、「弊社所属の石原詢子は昨年末に『乳がん』と診断されました」と伝えた。
なお、早期発見により「初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様方にはご心配とご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません」「また、事後のご報告となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後は「2月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながらお仕事を続けて参ります」とした。
なお、2月28日と3月1日に予定していた新曲「恋雨〜KOISAME〜」CD購入者イベント「詢子とともに2026」については開催日を延期とすることを発表。「誠に申し訳ございません」と謝罪し、当選者には改めて詳細を伝えるとした。
最後に「弊社といたしましても石原詢子の完治に向けて、全面的にサポートして参ります。引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
