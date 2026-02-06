長期休みに行きたいと思う「島根県の旅行先」ランキング！ 同率2位「松江城」「玉造温泉」「足立美術館」、1位は？
2026年の春休みシーズンに向けて、ゆとりある旅の計画を立てる方が増えています。空気が澄み渡るこの時期ならではの美しい景観や、歴史の息吹を感じられる場所は、家族や友人との大切な思い出作りに最適です。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「島根県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
同率2位：松江城／20票慶長16年（1611年）に完成した、山陰地方で唯一現存する天守閣を持つお城です。2015年に国宝に指定され、城下町の面影を残す周囲の景観とともに高い人気を誇ります。春には「お城まつり」が開催され、桜と天守の美しいコントラストが楽しめます。堀川を巡る遊覧船から眺める城郭も情緒たっぷりで、ゆったりとした時間を過ごせます。
回答者からは「景色が綺麗なところだから」（20代女性／大阪府）、「現存天守の一つである国宝松江城を見学、宍道湖の景色も見たいから」（40代女性／鹿児島県）、「一度行ってみたいと思っているため」（40代男性／三重県）といった声が集まりました。
同率2位：玉造温泉／20票「一度洗えばお肌が若返り、二度入ればどんな病も治る」と古事記の時代から語り継がれる、日本最古の美肌の湯です。温泉街を流れる玉湯川沿いには、足湯や「願い石」などのパワースポットが点在しており、浴衣での散策が楽しみの1つ。潤い成分たっぷりの泉質は女性を中心に絶大な支持を得ており、心身ともにリフレッシュしたい長期休暇の滞在に最適です。
回答者からは「良質な温泉に浸かりながらのんびりしたい」（50代女性／神奈川県）、「玉造温泉は『美肌の湯』として知られていて、ゆったりと心身を癒すにはぴったりの場所です。長期休みには、温泉街をそぞろ歩きしながら、足湯やお土産屋さんを楽しんだり、川沿いの風景に癒されたりしたいです。歴史ある温泉宿に泊まって、地元の食材を使った料理を味わうのも魅力的。日々の疲れをじんわりと溶かしてくれるような、やさしい時間が流れる場所だと思います」（40代女性／滋賀県）、「ゆっくりと滞在しながら体の疲れを癒せたら良いと思いました」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
同率2位：足立美術館／20票「庭園もまた一幅の絵画である」という信念のもと造られた日本庭園は、米国の専門誌によるランキングで20年以上連続日本一に輝いています。5万坪の広大な庭園は、窓枠を額縁に見立てた「生の額絵」など、館内から眺めるための工夫が随所に凝らされています。横山大観をはじめとする近代日本画のコレクションも充実しており、芸術と自然美を同時に堪能できる至高の空間です。
回答者からは「日本庭園が有名なのでリラックスしに行きたい」（50代女性／神奈川県）、「日本一の庭園と称されるその景観を、一度は自分の目でじっくりと確かめてみたいと思うからです」（40代男性／宮城県）、「美しく洗練された庭園をじっくり鑑賞したい」（50代女性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：出雲大社／194票日本屈指のパワースポットであり、縁結びの神様として知られる大国主大神を祭っています。神楽殿の巨大なしめ縄は圧巻の迫力で、訪れる人々を圧倒します。周辺の神門通りにはご当地グルメや土産店が並び、参拝後の散策も充実。春の穏やかな風を感じながら、新たなご縁や幸せを願って訪れるのにふさわしい、島根観光の象徴的な場所です。
回答者からは「付近に食べ歩きグルメも多く、家族で楽しめると思ったから」（20代女性／広島県）、「ゆっくりと参拝できそうでご利益もあると思うからです」（30代女性／宮城県）、「島根県の出雲大社は、縁結びの神として名高い大国主大神を祀る日本最古の古社で、神秘的な雰囲気と歴史的価値から、長期休みにおすすめの観光地です。神々が集う神聖な境内や日本最大級の大注連縄、出雲そばなどのご当地グルメも楽しめ、日常を離れて心身を癒やせる特別感があります」（40代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
