平愛梨、父親の職業を明かす「独身時代一人暮らしの条件は″門があること″」「間取り図を書いたことが」
俳優の平愛梨さんは2月6日、自身のInstagramを更新。父親の職業を明かし、反響を呼んでいます。
【写真】平愛梨の美しい姿
ネイビーに淡いカラーの花柄ワンピースを着た女性らしいコーディネートがとても似合っていて、特に1枚目の顔のアップのカットでは眉毛の上に切りそろえられた前髪が若々しさを引き立てています。
また、「私の父は建築の仕事なので昔から家が建つことの興味はあった 小学5年生の時も自分が憧れる間取り図を書いたことがある」と、父親の影響で幼い頃から家造りに興味を持っていたエピソードを明かしています。続けて「独身時代一人暮らしの条件は"門があること"」「今は室内の住みやすさが大変重要です」と、価値観の変化も語りました。
ファンからは、「可愛すぎる」「なんと素敵な愛梨ちゃん」「素敵なワンピースに可愛い」「素敵〜かわいい〜」「おしゃれで可愛くて素敵」「ワンピースすごく似合う」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】平愛梨の美しい姿
「おしゃれで可愛くて素敵」平さんは「放送過ぎてしまったんですが… 『見取り図の間取り図ミステリー』TVer」とつづり、5枚の写真を投稿。バラエティー番組『見取り図の間取り図ミステリー』（読売テレビ／日本テレビ系）に出演した際の衣装ショットです。
ネイビーに淡いカラーの花柄ワンピースを着た女性らしいコーディネートがとても似合っていて、特に1枚目の顔のアップのカットでは眉毛の上に切りそろえられた前髪が若々しさを引き立てています。
ファンからは、「可愛すぎる」「なんと素敵な愛梨ちゃん」「素敵なワンピースに可愛い」「素敵〜かわいい〜」「おしゃれで可愛くて素敵」「ワンピースすごく似合う」と、絶賛の声が集まりました。
人気お笑い芸人とのツーショットも自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している平さん。1月31日の投稿では「『ドア×ドアクエスト』でご一緒したハリセンボン春菜さん」とつづり、お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんとのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)