Weverseが、プラットフォーム上のファンダムの動向を分析した年次レポート「2025 Weverse Fandom Trend」を発表した。

Weverseは、アーティストとファンを繋ぎ、あらゆるファン活動ツールを提供するオールインワンプラットフォーム。今回のレポートでは、Weverseがいかにして「アーティストとスーパーファンの繋がり」をグローバル規模の長期的な成長の原動力へと転換させているかを解説。3,000万人のユーザーによる32のプラットフォーム機能の利用状況を分析した結果、時間の経過とともにファンの活動が深化していくパターンが明らかになった。

■多様化するファン活動の実態と構造

まず、Weverseはプラットフォームの訪問頻度・行動の深さ・購買活動などの実態に基づき、「ファンダム・ジャーニー（ファン活動の変遷）」を、「探索型（Exploration）」のビジター、「鑑賞型（Appreciation）」のライトファン、「交流型（Interaction）」のアクティブファン、「主導型（Amplification）」のスーパーファンの4段階に定義。

Weverseの各サービスは、これらの段階を引き上げる「触媒」として機能し、実際に、現在「スーパーファン」に定義されているユーザーの20％は探索型・鑑賞型・交流型といった他の段階からステップアップしたユーザーであることが判明したという。

■各サービスがファンダムに与える影響

Weverseの主要サービスである「Weverse LIVE」「Weverse DM」「Listening Party」「Digital Membership」の中でも、「Weverse LIVE」は全ユーザーの約60%がコンテンツ視聴のために利用しているそう。ユーザーが「一歩深い段階」へと遷移する際、最も大きな影響を及ぼしていることがわかる。

■ファン文化を能動的に変える「スーパーファン」の台頭

また、Weverseの各サービスは、単なる消費を超え、自ら文化をリードする特徴を持つ「主導型」のスーパーファンの活動を支え、ファンの段階を引き上げる役割を担っているとのこと。

「Listening Party」は、2025年において107のコミュニティで計52,580回のパーティーが開催され、937万人が参加。累計ストリーミング数は1,570万回を記録している。BTSの公式コミュニティではファンのみの参加で約150万回のストリーミングが発生。ENHYPENのファンダムは、今年最長となる168時間（約7日間）連続のパーティーを主催した。

一方でアーティスト側による活用も目立ち、公式パーティーの2025年最長時間はFRUITS ZIPPERの10時間。また、KATSEYEは計17回で最多開催となった。

また、さまざまな追加特典を利用できる「Digital Membership」の主要利用地域のTOP5は、アメリカ、インドネシア、日本、中国、韓国（五十音順）が名を連ね、特に日本のファンダムは、アーティストに直接想いを伝える「ファンレター」の利用率が13.4%と最も高いという。

■帰還したメガIPとグローバル拡張が歴代級のトラフィックを牽引

なお、2025年、月間アクティブユーザー数（MAU）が過去最高の1,200万人を突破した背景には、BTSやBLACKPINKといったメガIPの帰還と、新人アーティストの目覚ましい躍進があるとしている。

BTSはコミュニティ登録者数が7月に3,000万人を突破し、完全体でのWeverse LIVEは視聴数680万を記録したそう。BLACKPINKはガールグループとして初めてコミュニティ登録者数1,000万人を突破。また、ツアー告知後に訪問者数が82%増加し、デジタル商品販売1位を記録したという。

また、25年にデビューしたCLOSE YOUR EYES、Hearts2Heartsら新人アーティスト11組のコミュニティ登録者数は計443万人に達し、ファンとの初期の絆を強固に形成していることがわかる。

■日本アーティストの躍進と世界全域への広がり

2025年、Weverseはグローバルな成長を遂げ、現在、Weverse内の日本アーティストは計20組に達し、世界161の国・地域のファンがそれぞれのコミュニティを訪れているとのこと。

&TEAMは、Weverse LIVEを計199回行い、ポスト投稿数は850件に到達。圧倒的な発信量でファンとの絆を深めている。また、aoenはメンバー1人あたりの平均コメント投稿数が367件、合計コメント数は2,570件を記録。密度の高い双方向の交流を実現しているようだ。

さらに、グローバルガールグループ・KATSEYEは、前年比でコミュニティ登録者数が277%増、Weverse LIVEの平均視聴者数も490増と驚異的に成長。また、ラテンアメリカのSANTOS BRAVOSやイギリスで活躍するdearALICEといったローカライズグループ4組の合計登録者数は440万人に達し、201カ所の国・地域のファンが訪問するなど、地域を超えた広がりを見せている。

（文＝リアルサウンド テック編集部）