愁いを帯びた吉沢亮の表情が…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は9〜13日、第19週「ハナレル、シマス。」が放送される。

次週予告は、錦織友一(吉沢亮)の愁いを帯びた表情のアップだけ。そこにトキ(郄石あかり)とレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)のナレーションが重なるという演出に注目が集まっている。

「ヘブンさんにとって、一番、大切な方ですよね」

「錦織さん、トモダチ。でも…」

松野家を襲った騒動もひと段落。トキとヘブンは再び平和な日常を歩き出していた。しかし、突然ヘブンが「マツエ、フユ、ジゴク。ハナレルシマショ。」「クマモト、ドウデスカ。」と言い出す。

理解が追いつかないトキは、ヘブンから逃げ回る。数日後、トキはヘブンに対して静かな怒りを発していた。その様子から夫婦げんかと察した松野司之介(岡部たかし)とフミ(池脇千鶴)は、2人の姿にほほえましさを覚える。

そんな中、ヘブンは司之介やフミ、勘右衛門(小日向文世)、雨清水タエ(北川景子)たち家族にも、一緒に松江を離れないかと問いかける。

次週予告の動画には、視聴者から「錦織さんは国宝級に美しい」「憂いを帯びた横顔、美しい人なのでいつまでも見ていられる」「切ないなぁ、、、離れるのは知ってたけどやっぱり辛い」「タイトルさえ切ない。希望ある別れでありますように」と別れを惜しむ声が続出している。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

錦織(吉沢亮)の愁いを帯びた表情が印象的な次週予告

(「ばけばけ」インスタグラムasadora_bk_nhkより)

錦織(吉沢亮)は何を思うのか…

「ばけばけ」より(C)NHK

ヘブン(トミー・バストウ)の隣で暗い表情のトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

驚いた表情の司之介(岡部たかし)とフミ(池脇千鶴)

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。