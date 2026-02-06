「並外れたコミュニケーターだった」アザールが明かす、指導を受けた中で“最高の監督”とは？ セリエAの躍進クラブを率いる元同僚にも期待「いつかチェルシーのベンチに…」
元ベルギー代表のエデン・アザールがイタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューに応じ、自身とイタリアサッカーとの関わりについて語った。
セリエAでのプレー経験はないものの、チェルシー時代にはマウリツィオ・サッリ、カルロ・アンチェロッティ、アントニオ・コンテといったイタリア人指揮官の下でプレーしてきたアザール。
「とくにサッリとは特別な関係だった。彼の哲学は僕の考え方にとても近い。時にはトレーニングが退屈だと言ったこともあるけど、批判をしているわけじゃない。結果で自分の正しさを証明していたし、コンテも同じだ。アントニオは本当にすごかった。終わりがないんじゃないかと思うほど、反復練習をさせられたよ」
サッリからはクリスティアーノ・ロナウドと同じライフスタイルを勧められたこともあったという。
「僕はそうしたくなかった。羽目を外したいわけではなかったけど、いつでも“アザールらしく”いたかった。友人との食事も断らなかったし、ワインを一杯飲みたいと思えば我慢もしなかった。クリスティアーノはクリスティアーノ、僕はアザールだからね」
数多くの名将の指導を受けてきたアザールだが、「最高の監督は誰か」という問いにはこう即答している。
「イタリア人じゃないけど、誰のことかは分かるよね。モウリーニョだ。並外れたコミュニケーターで、考え方やそれを伝える力は本当に驚異的だった」
またアザールは、現在コモを率いているかつてのチームメイト、セスク・ファブレガスについても言及した。
「彼は史上最高のミッドフィルダーのひとりだし、将来は最高の監督になると伝えたよ。チェルシーに戻る時だとも言った。冗談っぽく受け取っていたけど、僕は本気だ。セスクはフットボールを愛し、このクラブのことを知り尽くしている。僕はチェルシーのファンだから、彼がベンチに座る姿を夢見ている」
セスク監督が率いるコモは、セリエA２年目となる今シーズンも好調を維持。チャンピオンズリーグ圏内まで勝点４差の６位と躍進を遂げている。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
