佐藤健が出演、MISAMO新作映像のメイキング公開「可愛いでしかない…」「胸熱です」 笑顔あふれるNGシーンも
俳優の佐藤健（36）が5日、多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本公式インスタグラムに登場。日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOとのメイキング動画が公開された。
【動画】「可愛いでしかない…」佐藤健＆MISAMOの笑顔あふれるNGのシーン
佐藤は、MISAMOが2月4日にリリースしたJAPAN 1st ALBUM『PLAY』のHighlight Medleyに出演し、SNSで大きな反響を呼んだ。今回は、その撮影裏を捉えた映像となっている。
MISAMOが佐藤を出迎え、1人ずつと握手を交わしながらあいさつをする場面や、佐藤が小道具のステッキを落としてしまい、思わず笑ってしまうNGシーンなど、笑顔あふれる現場の様子をのぞかせた。
この動画に、ファンからは「MISAMOと佐藤健最高」「ミサモーーーー 健ーーー」「推しと推し」「可愛いでしかない…」「ステキな共演 胸熱です」などと反響が寄せられている。
【動画】「可愛いでしかない…」佐藤健＆MISAMOの笑顔あふれるNGのシーン
佐藤は、MISAMOが2月4日にリリースしたJAPAN 1st ALBUM『PLAY』のHighlight Medleyに出演し、SNSで大きな反響を呼んだ。今回は、その撮影裏を捉えた映像となっている。
MISAMOが佐藤を出迎え、1人ずつと握手を交わしながらあいさつをする場面や、佐藤が小道具のステッキを落としてしまい、思わず笑ってしまうNGシーンなど、笑顔あふれる現場の様子をのぞかせた。
この動画に、ファンからは「MISAMOと佐藤健最高」「ミサモーーーー 健ーーー」「推しと推し」「可愛いでしかない…」「ステキな共演 胸熱です」などと反響が寄せられている。