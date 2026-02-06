６日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反発。前日の米株安で朝方は軟調に推移したが、８日の衆院選での自民党の勝利を見込んだ買いが流入し５万４０００円台を回復した。ＴＯＰＩＸは最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前日比４３５円６４銭高の５万４２５３円６８銭。プライム市場の売買高概算は２８億５４４万株。売買代金概算は８兆１７４６億円となった。値上がり銘柄数は８８０と全体の約５５％、値下がり銘柄数は６６３、変わらずは５４銘柄だった。



前日の米市場でハイテク株などが売られＮＹダウとナスダック指数が下落したことを受け、日経平均株価は軟調にスタート。一時、下げ幅は８００円を超えた。ただ、売り一巡後は下値を拾う動きが強まり午前１１時過ぎにはプラス圏に浮上。８日の衆院選での自民党の勝利を見込んだ買いも流入したようだ。朝方に値を下げていたソフトバンクグループ＜9984＞が切り返し上昇に転じるなど、ＡＩ・半導体関連株を中心に買いが集まった。日経平均株価は大引けにかけ一段と値を上げ４００円を超える上昇となった。ＴＯＰＩＸは１月１５日につけた最高値を更新した。



個別銘柄では、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞が高く、フジクラ＜5803＞やソニーグループ＜6758＞が堅調。三菱重工業＜7011＞や川崎重工業＜7012＞、ＩＨＩ＜7013＞が買われた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞も値を上げた。今期業績予想の増額修正を発表したトヨタ自動車＜7203＞が買われた。



半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞や任天堂＜7974＞が安く、ＮＥＣ＜6701＞や富士通＜6702＞が軟調。リクルートホールディングス＜6098＞や、住友金属鉱山＜5713＞、信越化学工業＜4063＞が値を下げ、芝浦メカトロニクス＜6590＞やＳＵＢＡＲＵ＜7270＞が売られた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

