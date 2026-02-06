お笑いコンビ、ピース又吉直樹（45）が6日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）にゲスト出演。ゾッとした出来事を語った。

又吉は先月、6年ぶりとなる長編小説「生きとるわ」を発売。執筆環境について中川家剛から「よう分からんねんけど、閉じこもってんの？部屋」と聞かれると、「結構閉じこもってますね。あとよく言う、『缶詰』みたいなのあるじゃないですか」と話した。

「缶詰」は作家が執筆に集中するために部屋にこもることで、「出版社の中にホテルみたいな部屋があったりして。本当にヤバい時はそこに呼ばれて『ここで書いてください』って。やる気満々の顔して、1回鍵閉めて寝るんです。ベッドあるんで」とぶっちゃけて笑いを誘った。

また締め切り間際の編集者からの連絡を「怖すぎて出られない時があるんです」とも告白。締め切りと同じタイミングで後輩芸人の単独ライブに誘われていたことがあったといい、締め切りを気にしつつも「だいぶ前から言われてるし、行かなあかん」とライブへ。「『みんながそれぞれ好きなキャラの格好して出られるところあるんで、又吉さんもよかったらどうですか？』って言われて。せっかくやしって自分なりにキャラ作って、上半身裸になって出て行ったら客席に編集者おったことあります」と当該編集者に遭遇したと苦笑した。

又吉は「何してんねんこいつって」と編集者のリアクションを想像しつつ、「たまたまその後輩ともつながりがあって。怖かったです。最悪やって」と振り返っていた。