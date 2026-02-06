フルヤ金属<7826.T>は６日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の６４０億円から８８０億円（前期比５３．４％増）、営業利益予想を１００億円から１６５億円（同７３．０％増）、最終利益予想を６０億円から１１０億円（同７０．１％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転、増益を見込み、営業・経常・最終利益はいずれも過去最高益を更新する計画。期末一括配当予想については４５円増額の１２０円（前期は９６円）とする。



同社は主に工業用貴金属を製造・販売する。エレクトロニクス市場や通信市場での設備投資が活発ななか、データセンター需要を追い風に電子部門、薄膜部門の好調が続く。また。主要な貴金属原材料の販売を手掛けるサプライチェーン支援部門が当初の想定を上回る。１２月中間期は売上高が４３９億円（前年同期比６３．７％増）、営業利益が７４億４３００万円（同２６．９％増）、最終利益が５０億１１００万円（同２８．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS