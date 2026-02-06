【食べるのをガマンせず20kg痩せた！】パンにのせるだけで満足感抜群「サバとマヨカレーのオープンサンド」
【画像を見る】練りごま不使用で激ウマなタレも作れちゃう「バンバンジー」
『たま卵ごはん』でおなじみの、食べるのが大好きなイラストレーター・杏耶さん。毎日幸せな食生活を楽しんでいたら、気づけば20kgも増えて人生最高体重になってしまっていたんだそう。
そんな中でも「ダイエット中だということを忘れる満足感」「栄養バランスが考えられている」「ひと皿で一食がまかなえるので考えるのが楽ちん」というレシピで、見事体重を落とすことに成功！
■サバとマヨカレーのオープンサンド
294kcal
たんぱく質 17.2g｜脂質 11.8g｜炭水化物 26.8g
材料（1人分）
食パン(8 枚切り)……1枚
サバの水煮缶……1/2缶
新タマネギ（タマネギでもOK）…… 1/4個
カレー粉……小さじ1
マヨネーズ……小さじ1
しょうゆ……小さじ1/2
作り方
1 新タマネギを薄切りにする。
2 サバの水煮缶、新タマネギ、カレー粉、マヨネーズ、しょうゆを入れて混ぜる。
3 食パンにのせて完成。
杏耶's VOICE
サバのうまみにマヨネーズとカレー粉のコクが合わさって、とにかく味が決まりやすい一品。パンにのせるだけで満足感たっぷりの“元気が出る系”オープンサンドです。トースターで少し焼くのもオススメ。
【著者プロフィール】
杏耶
食べるの大好き！ 山形県出身の食いしん坊イラストレーター。レシピを公開しているX（旧Twitter）とInstagramも大人気。
【監修者プロフィール】
橋村悦子
管理栄養士。製薬・食品メーカーからの依頼により、生活習慣病などで食事療法が必要な方への食事提案を約20年にわたり行う。制限がある中でも「おいしく、無理なく続けられる」を大切にしたレシピに定評がある。
※本記事は杏耶（著）、橋村悦子（監修）の書籍『ダイエット失敗続きで食べるの大好きな私が 食べるのをガマンせず20kg痩せたレシピ』から一部抜粋・編集しました。