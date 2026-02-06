

日経平均株価

始値 53435.37

高値 54253.68

安値 52950.15

大引け 54253.68(前日比 +435.64 、 +0.81％ )



売買高 28億544万株 (東証プライム概算)

売買代金 8兆1746億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は435円高と3日ぶり反発、TOPIXは最高値更新

２．前日の米国はハイテク株が軟調でNYダウやナスダック指数は下落

３．8日の衆院選での自民党の勝利を見込んだ買いが優勢の展開に

４．アドテストやソフトバンクＧ、フジクラなどAI・半導体関連が高い

５．後場に今期業績予想の増額修正を発表したトヨタ自動車は値を上げた



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比592ドル安と反落した。AI投資を巡る不透明感からハイテク株を中心にリスク回避の売りが優勢となった。



東京市場では日経平均株価は3日ぶりに反発。前日の米株安で朝方は軟調に推移したが、8日の衆院選での自民党の勝利を見込んだ買いが流入し5万4000円台を回復した。TOPIXは最高値を更新した。



前日の米市場でハイテク株などが売られNYダウとナスダック指数が下落したことを受け、日経平均は軟調にスタート。一時、下げ幅は800円を超えた。ただ、売り一巡後は下値を拾う動きが強まり午前11時過ぎにはプラス圏に浮上。8日の衆院選での自民党の勝利を見込んだ買いも流入したようだ。朝方に値を下げていたソフトバンクグループ<9984>が切り返し上昇に転じるなど、AI・半導体関連株を中心に買いが集まった。日経平均は大引けにかけ一段と値を上げ400円を超える上昇となった。TOPIXは1月15日につけた最高値を更新した。



個別銘柄では、アドバンテスト<6857>やディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、東京エレクトロン<8035>が高く、フジクラ<5803>やソニーグループ<6758>が堅調。三菱重工業<7011>や川崎重工業<7012>、ＩＨＩ<7013>が買われた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や三井住友フィナンシャルグループ<8316>も値を上げた。今期業績予想の増額修正を発表したトヨタ自動車<7203>が買われた。



半面、キオクシアホールディングス<285A>や任天堂<7974>が安く、ＮＥＣ<6701>や富士通<6702>が軟調。リクルートホールディングス<6098>や、住友金属鉱山<5713>、信越化学工業<4063>が値を下げ、芝浦メカトロニクス<6590>やＳＵＢＡＲＵ<7270>が売られた。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、アドテスト <6857>、ＳＢＧ <9984>、味の素 <2802>、ソニーＧ <6758>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約308円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は中外薬 <4519>、コナミＧ <9766>、キッコマン <2801>、日東電 <6988>、信越化 <4063>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約130円。



東証33業種のうち上昇は25業種。上昇率の上位5業種は(1)鉱業、(2)銀行業、(3)建設業、(4)水産・農林業、(5)石油・石炭。一方、下落率の上位5業種は(1)パルプ・紙、(2)医薬品、(3)その他製品、(4)精密機器、(5)サービス業。



■個別材料株



△不動テトラ <1813> [東証Ｐ]

今期業績・配当予想を増額。

△味の素 <2802> [東証Ｐ]

今期最終を8％上方修正・最高益予想を上乗せ。

△ユニチカ <3103> [東証Ｐ]

今3月期営業利益大幅増額し6割超の増益に。

△富士製薬 <4554> [東証Ｐ]

今期売上高・営業利益を上方修正。

△有沢製 <5208> [東証Ｐ]

今期は一転営業増益の見通し。

△ＭＣＪ <6670> [東証Ｓ]

MBO発表でTOB価格の2200円にサヤ寄せ。

△エノモト <6928> [東証Ｐ]

26年3月期業績・配当予想を上方修正。

△フォースタ <7089> [東証Ｇ]

今期業績予想の上方修正と上限3.0％の自社株買いを好感。

△日本モゲジＳ <7192> [東証Ｓ]

今期業績・配当予想を上方修正。

△助川電気 <7711> [東証Ｓ]

10-12月期(1Q)経常は8％増益で着地。



▼キムラタン <8107> [東証Ｓ]

4-12月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・10-12月期は赤字転落。

▼ゴルドウイン <8111> [東証Ｐ]

4-12月期(3Q累計)経常は1％減益で着地。



東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)Ｂｒ．ＨＤ <1726>、(2)山一電機 <6941>、(3)有沢製 <5208>、(4)ユニチカ <3103>、(5)不動テトラ <1813>、(6)ＺＡＣＲＯＳ <7917>、(7)味の素 <2802>、(8)富士製薬 <4554>、(9)荒川化 <4968>、(10)東洋エンジ <6330>。

値下がり率上位10傑は(1)ゲオＨＤ <2681>、(2)芝浦 <6590>、(3)システナ <2317>、(4)シグマクシス <6088>、(5)クオールＨＤ <3034>、(6)ＴＢＳＨＤ <9401>、(7)キッコマン <2801>、(8)Ｓａｎｓａｎ <4443>、(9)ゴルドウイン <8111>、(10)タムラ <6768>。



【大引け】



日経平均は前日比435.64円(0.81％)高の5万4253.68円。ＴＯＰＩＸは前日比46.59(1.28％)高の3699.00。出来高は概算で28億544万株。東証プライムの値上がり銘柄数は880、値下がり銘柄数は663となった。東証グロース250指数は710.62ポイント(1.39ポイント安)。



［2026年2月6日］





