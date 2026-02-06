グローリー <6457> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(15:35)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比66.8％減の43.9億円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の175億円→145億円に17.1％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の141億円→111億円に21.2％減額した計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比80.9％減の10.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の11.1％→8.5％に低下した。



株探ニュース

