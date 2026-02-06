　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59600.32　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56741.16　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
56271.17　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
56000.56　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55228.09　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54967.98　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

54253.68　　★日経平均株価6日終値

54185.02　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
53843.96　　6日移動平均線
53710.25　　均衡表転換線(日足)
53194.81　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
53141.94　　25日移動平均線
52518.08　　新値三本足陰転値
52490.90　　均衡表基準線(日足)
52400.79　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
52098.86　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51713.31　　均衡表転換線(週足)
51421.64　　13週移動平均線
51105.21　　75日移動平均線
51055.79　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50012.71　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49800.85　　均衡表雲上限(日足)
49773.85　　均衡表雲下限(日足)
49648.46　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48801.03　　26週移動平均線
48309.00　　均衡表基準線(週足)
47875.29　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46102.12　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45201.27　　ボリンジャー:-1σ(26週)
44530.74　　200日移動平均線
41601.51　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38930.50　　均衡表雲上限(週足)
38001.74　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37122.10　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　69.18(前日76.44)
ST.Slow(9日)　　70.61(前日67.76)

ST.Fast(13週)　 87.75(前日85.46)
ST.Slow(13週)　 88.34(前日87.58)

［2026年2月6日］

株探ニュース