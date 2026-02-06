

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59600.32 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56741.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)

56271.17 ボリンジャー:＋3σ(25日)

56000.56 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55228.09 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54967.98 ボリンジャー:＋2σ(13週)



54253.68 ★日経平均株価6日終値



54185.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)

53843.96 6日移動平均線

53710.25 均衡表転換線(日足)

53194.81 ボリンジャー:＋1σ(13週)

53141.94 25日移動平均線

52518.08 新値三本足陰転値

52490.90 均衡表基準線(日足)

52400.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)

52098.86 ボリンジャー:-1σ(25日)

51713.31 均衡表転換線(週足)

51421.64 13週移動平均線

51105.21 75日移動平均線

51055.79 ボリンジャー:-2σ(25日)

50012.71 ボリンジャー:-3σ(25日)

49800.85 均衡表雲上限(日足)

49773.85 均衡表雲下限(日足)

49648.46 ボリンジャー:-1σ(13週)

48801.03 26週移動平均線

48309.00 均衡表基準線(週足)

47875.29 ボリンジャー:-2σ(13週)

46102.12 ボリンジャー:-3σ(13週)

45201.27 ボリンジャー:-1σ(26週)

44530.74 200日移動平均線

41601.51 ボリンジャー:-2σ(26週)

38930.50 均衡表雲上限(週足)

38001.74 ボリンジャー:-3σ(26週)

37122.10 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 69.18(前日76.44)

ST.Slow(9日) 70.61(前日67.76)



ST.Fast(13週) 87.75(前日85.46)

ST.Slow(13週) 88.34(前日87.58)



［2026年2月6日］



