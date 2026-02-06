ウシオ電機 <6925> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.1％減の88.7億円に減ったが、通期計画の105億円に対する進捗率は84.5％に達し、5年平均の76.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.4％減の16.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比23.3％減の38.4億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の7.4％→8.2％に改善した。



