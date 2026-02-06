京福電気鉄道 <9049> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.2％増の22.8億円に伸び、通期計画の21億円に対する進捗率が108.8％とすでに上回り、さらに5年平均の101.9％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.8億円の赤字(前年同期は1.9億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比10.3％増の7.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の18.3％→19.9％に上昇した。



株探ニュース

