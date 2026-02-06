ジオスター <5282> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比38.5％増の10.5億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の13.2億円→15.8億円(前期は15.8億円)に19.7％上方修正し、減益率が16.5％減→横ばいに縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.6億円→9.2億円(前年同期は9.6億円)に39.1％増額し、減益率が30.9％減→3.8％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の8.5円→10円(前期は11円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.8倍の4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.1％→6.0％に大幅改善した。



株探ニュース

