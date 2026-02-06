クワザワホールディングス <8104> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.2％減の10.6億円に減り、通期計画の14億円に対する進捗率は5年平均の86.9％を下回る76.3％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.7％増の3.3億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比39.9％減の3.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.9％→1.4％に悪化した。



