[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1189銘柄・下落1789銘柄（東証終値比）
2月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3053銘柄。東証終値比で上昇は1189銘柄、下落は1789銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが85銘柄、値下がりは138銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9816> ストライダズ 351 +48（ +15.8%）
2位 <6927> ヘリオスＴＨ 1209.9 +164.9（ +15.8%）
3位 <6307> サンセイ 740 +100（ +15.6%）
4位 <7826> フルヤ金属 4930 +635（ +14.8%）
5位 <9519> レノバ 764 +81（ +11.9%）
6位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4648.9 +489.9（ +11.8%）
7位 <4751> サイバー 1390 +141.5（ +11.3%）
8位 <6492> 岡野バ 8271 +821（ +11.0%）
9位 <6855> 電子材料 5550 +520（ +10.3%）
10位 <3375> ＺＯＡ 2095 +189（ +9.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4368> 扶桑化学 6310 -1430（ -18.5%）
2位 <6875> メガチップス 7501 -1379（ -15.5%）
3位 <3998> すららネット 317 -55（ -14.8%）
4位 <6339> 新東工 1050 -149（ -12.4%）
5位 <1905> テノックス 1330 -180（ -11.9%）
6位 <7220> 武蔵精密 2599.9 -341.1（ -11.6%）
7位 <6181> タメニー 119.2 -14.8（ -11.0%）
8位 <6315> ＴＯＷＡ 2699.9 -292.1（ -9.8%）
9位 <3360> シップＨＤ 2415 -233.0（ -8.8%）
10位 <3926> オープンドア 293.1 -26.9（ -8.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4648.9 +489.9（ +11.8%）
2位 <4751> サイバー 1390 +141.5（ +11.3%）
3位 <6976> 太陽誘電 3790 +259.0（ +7.3%）
4位 <8801> 三井不 1915.1 +20.6（ +1.1%）
5位 <5101> 浜ゴム 6610.9 +60.9（ +0.9%）
6位 <4005> 住友化 540 +4.8（ +0.9%）
7位 <9766> コナミＧ 18029.5 +149.5（ +0.8%）
8位 <7201> 日産自 420 +3.4（ +0.8%）
9位 <7832> バンナムＨＤ 4227.1 +32.1（ +0.8%）
10位 <4902> コニカミノル 622 +4.7（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9433> ＫＤＤＩ 2673.1 -125.9（ -4.5%）
2位 <3289> 東急不ＨＤ 1445 -67.5（ -4.5%）
3位 <8035> 東エレク 39199 -1831（ -4.5%）
4位 <5214> 日電硝 6800 -208（ -3.0%）
5位 <7731> ニコン 1821.1 -27.4（ -1.5%）
6位 <6479> ミネベア 3215.1 -40.9（ -1.3%）
7位 <2502> アサヒ 1705.4 -21.6（ -1.3%）
8位 <1963> 日揮ＨＤ 2215.6 -22.4（ -1.0%）
9位 <6963> ローム 2485.1 -24.4（ -1.0%）
10位 <8804> 東建物 3791.9 -37.1（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
