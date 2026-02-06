　2月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3053銘柄。東証終値比で上昇は1189銘柄、下落は1789銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが85銘柄、値下がりは138銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9816>　ストライダズ　　　　351　　 +48（ +15.8%）
2位 <6927>　ヘリオスＴＨ　　 1209.9　+164.9（ +15.8%）
3位 <6307>　サンセイ　　　　　　740　　+100（ +15.6%）
4位 <7826>　フルヤ金属　　　　 4930　　+635（ +14.8%）
5位 <9519>　レノバ　　　　　　　764　　 +81（ +11.9%）
6位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 4648.9　+489.9（ +11.8%）
7位 <4751>　サイバー　　　　　 1390　+141.5（ +11.3%）
8位 <6492>　岡野バ　　　　　　 8271　　+821（ +11.0%）
9位 <6855>　電子材料　　　　　 5550　　+520（ +10.3%）
10位 <3375>　ＺＯＡ　　　　　　 2095　　+189（　+9.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4368>　扶桑化学　　　　　 6310　 -1430（ -18.5%）
2位 <6875>　メガチップス　　　 7501　 -1379（ -15.5%）
3位 <3998>　すららネット　　　　317　　 -55（ -14.8%）
4位 <6339>　新東工　　　　　　 1050　　-149（ -12.4%）
5位 <1905>　テノックス　　　　 1330　　-180（ -11.9%）
6位 <7220>　武蔵精密　　　　 2599.9　-341.1（ -11.6%）
7位 <6181>　タメニー　　　　　119.2　 -14.8（ -11.0%）
8位 <6315>　ＴＯＷＡ　　　　 2699.9　-292.1（　-9.8%）
9位 <3360>　シップＨＤ　　　　 2415　-233.0（　-8.8%）
10位 <3926>　オープンドア　　　293.1　 -26.9（　-8.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 4648.9　+489.9（ +11.8%）
2位 <4751>　サイバー　　　　　 1390　+141.5（ +11.3%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　　 3790　+259.0（　+7.3%）
4位 <8801>　三井不　　　　　 1915.1　 +20.6（　+1.1%）
5位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6610.9　 +60.9（　+0.9%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　　540　　+4.8（　+0.9%）
7位 <9766>　コナミＧ　　　　18029.5　+149.5（　+0.8%）
8位 <7201>　日産自　　　　　　　420　　+3.4（　+0.8%）
9位 <7832>　バンナムＨＤ　　 4227.1　 +32.1（　+0.8%）
10位 <4902>　コニカミノル　　　　622　　+4.7（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2673.1　-125.9（　-4.5%）
2位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1445　 -67.5（　-4.5%）
3位 <8035>　東エレク　　　　　39199　 -1831（　-4.5%）
4位 <5214>　日電硝　　　　　　 6800　　-208（　-3.0%）
5位 <7731>　ニコン　　　　　 1821.1　 -27.4（　-1.5%）
6位 <6479>　ミネベア　　　　 3215.1　 -40.9（　-1.3%）
7位 <2502>　アサヒ　　　　　 1705.4　 -21.6（　-1.3%）
8位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2215.6　 -22.4（　-1.0%）
9位 <6963>　ローム　　　　　 2485.1　 -24.4（　-1.0%）
10位 <8804>　東建物　　　　　 3791.9　 -37.1（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

