広島テレビでは、交通事故に巻き込まれ身体の自由を奪われた女性の取材を、長年続けています。事故から２０２６年で１０年、かけがえのない家族と叶えたい夢のために、あきらめない彼女の姿を見つめました。

広島県三次市三良坂町に住む中野由佳さんは、抱負をしたためるのが、新年の恒例行事です。夢だったネイルの世界に飛び込み、順風満帆な日々を送っていました。しかし、２０１６年に交通事故に巻き込まれ、身体の自由が奪われました。



それでも、決してあきらめませんでした。再び自分の足で歩くために、脊髄を損傷した人専用のジムがある大阪へも通いつめました。リハビリで始めた水泳では、全国大会に出場できるほどです。掲げた目標「必ず歩く」「仕事復帰」に、近づいていきました。

事故から２年後、自宅に自身のネイルサロンをオープンします。そして、２０２２年８月、母になりました。笑顔あふれる人生になるようにと、「仁琥（にこ）」と名付けました。いつか「息子と手をつないで歩く」。生きる意味が、愛する人のために変わりました。

久しぶりに取材に訪れたカメラマンも、由佳さんの変化を感じていました。



■ネイリスト 中野由佳さん

「私のこの変化を撮ってもらっても良いです？姿勢。これで両手とか離せるんですよ！すごくないです！？」

２０２５年の夏から始めた体幹を保つトレーニングで、自分の力で体を起こせるように鍛えました。



■ネイリスト 中野由佳さん

「やればみんなできるのかもしれないですね。リハビリって、気持ちの問題も大きい気がします。無理だと思ったら無理だし、できると思ったらできる。」

由佳さんの２０２６年の抱負は…



■ネイリスト 中野由佳さん

「じゃーん！名の通り、今年は『希望』しかないと思って書きました。これから必ず歩いて、（息子と）手をつないで歩くという目標があって、（今年は）かなえるので。」

母も、娘を支えて１０年です。



■母・信子さん

「いいですね。光が見えそうです。今年はなんかこう、飛躍的に躍動。 なにかが変わるような感じがします。」

３歳になった息子・仁琥くんは、自分の名前を書きました。



■ネイリスト 中野由佳さん

「嬉しかったし、自分の名前ってしっかり認識していて、この名前が大事なんだなっていうのを凄く感じたので。この一年の時間の尊さを、すごく感じました。」

週に２回、自宅でリハビリを続けています。なにげない日常生活での行動。冷蔵庫から食料品を取り出すトレーニングです。立ったまま、片手で物が取れるまでになりました。



■ネイリスト 中野由佳さん

「はぁ～！肩が痛い…！何を取ろうか迷えることが嬉しい。ビールとか重いから、姿勢がちょっと崩れるんですよ。この握力で、ビールを持つのもしんどくて。今日は途中でビールを挟んだので、よしってなりました。」

リハビリの効果は、目に見えて表れています。足や体幹に力を取り戻せたことで、新しい杖を使って歩く練習がはじまりました。由佳さんを支える強力な助っ人・仁琥君が、由佳さんのリハビリを後押しします。



■ネイリスト 中野由佳さん

「これが、我が家らしいっちゃ、我が家らしいですね。あの子のおかげで、家が明るい。」

「仁琥くんと手をつないで歩く」。夢をあきらめない中野由佳さんの歩みは、これからも続いていきます。



■ネイリスト 中野由佳さん

「この体になったからこそ、できることがあるし、出会った人もいるし。これも、運命のひとつなのかな。」



【テレビ派 ２０２６年２月５日放送】