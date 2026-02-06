6日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、トップパートナーである株式会社ネイチャーラボのプレミアムプロテイン「CLEVER(クレバー)」のアンバサダーに柳田将洋が就任したことを発表した。

日本代表としても長く活躍してきた柳田。2023年からプレーする東京GBでも主力の一人として活躍を続けている。その力強さ、クレバーなプレースタイル、そして常に高みを目指す姿勢が、「クレバー」ブランドが掲げる効率的なパフォーマンス向上や吸収効率といったコンセプトと重なることから、今回の起用に至ったという。オリジナルブランドムービーでは、柳田のダイナミックな動きを通じて、同ブランドの特徴が表現されている。

また、14日（土）・15日（日）に有明コロシアムで開催されるSVリーグ男子第14節のジェイテクトSTINGS愛知戦では、アンバサダー就任を記念した特設ブースを設置。柳田を起用した新キービジュアルの掲出に加え、新商品の「クレバー高吸収プロテイン」全3フレーバーの試飲展示を実施する。さらに、購入者には数量限定で柳田の直筆サイン入りポストカード（全4種）がプレゼントされる。

アンバサダー就任にあたり、柳田は以下のコメントを発表している。

「この度、クレバープロテインのアンバサダーに就任させていただきました。アスリートとして日々のコンディションづくりに欠かせない存在であり、また多くの方々に愛されているブランドとこのようなご縁をいただけたことを、大変嬉しく思っております。今回の取り組みをきっかけに、より多くの方にクレバープロテインの素晴らしさを知っていただければ幸いです」