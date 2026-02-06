¸¶»ÒÎÏ¡¦ºÆ¥¨¥Í¤¬È¾Ê¬Ä¶¤Ë¡¡2030Ç¯ÅÅ¸»¹½À®¡¢IEAÍ½Â¬
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤Ï6Æü¡¢¸¶»ÒÎÏ¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¯ÅÅ¤¬2030Ç¯¤ËÅÅ¸»¹½À®¤ÎÈ¾Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÉáµÚ¤ÇÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÏÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢ÀÐÃº²ÐÎÏ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤ÇÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤ÎÇÓ½ÐÎÌÁý²Ã¤ÏÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£
¡¡ÂÀÍÛ¸÷¤äÉ÷ÎÏ¤Ê¤ÉºÆ¥¨¥Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï25Ç¯¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐÃº²ÐÎÏ¤Ë¤Û¤ÜÊÂ¤ó¤À¡£ÂÀÍÛ¸÷¤ÏÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÃæ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë³ÈÂç¡£Í½Â¬¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¥¨¥Í¤È¸¶»ÒÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÈæÎ¨¤Ï25Ç¯¤Î42¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¡¢30Ç¯¤Ë51¡ó¤È¡¢½é¤á¤Æ²áÈ¾¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡ÀÐÃº²ÐÎÏ¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¾¯¤·¡¢30Ç¯¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤Ï25Ç¯¤Î¿å½à¤ò4¡ó²¼²ó¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£