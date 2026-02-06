日韓ガールズグループ・UNICODE＆2FACE「さっぽろ雪まつり」で熱演 北海道初上陸＆地元凱旋に歓声
【モデルプレス＝2026/02/06】BE:FIRSTやNiziUなどのトップアーティストに楽曲やダンスを提供してきたクリエイター集団「PROJECT K（プロジェクト ケイ）」がプロデュースする2組のガールズグループ・UNICODE（ユニコード）と2FACE（トゥーフェイス）が、2月5日に北海道・札幌で開催中の「さっぽろ雪まつり」大通5丁目会場・道新雪の広場に登場。氷点下の空気を熱気に変えるステージを披露した。
【写真】日韓アイドル、歓声上がった雪国でのパフォーマンス
UNICODEは、2023年4月にABEMAで公開されたオンラインオーディション「PROJECT K（プロジェクト ケイ）」で選抜されたメンバーを含む5人組ガールズグループ。MIO（ミオ）、HANA（ハナ）、ERIN（エリン）、SOO-AH（スア）、YURA（ユラ）の5人全員が日本人でありながら、韓国語も流暢に話せるバイリンガルなのが特徴。2024年4月に「Let me Love」で韓国デビュー。同年7月に日本デビューも果たした。この日は、体調不良で休養中のSOOAH（スア）・YURA（ユラ）を除く、ERIN（エリン）、MIO（ミオ）、HANA（ハナ）の3人でステージに立った。
韓国でのデビュー曲「Let me love」や最新曲「Aing」など計4曲を披露。雪景色とK-POPの力強いサウンドが融合し、観客はその世界観に引き込まれた。リーダーのERINはステージ上で、「UNICODEとしてはもちろん、メンバー全員が北海道初上陸となり、初めての北海道がさっぽろ雪まつりということでとても光栄です！」とコメント。「このさっぽろ雪まつりのステージで、札幌の方々、雪まつりを見にこられた観光客の方々にUNICODEの魅力をお伝えできるよう、全力で頑張ります！」と意気込みを語った。
続いて登場したのは、新世代ガールズグループオーディション「ガルズナビ」で1500人超の応募者の中から選抜された7人組ガールズグループ・2FACE。メンバーは、HINATA（ヒナタ）、MARIA（マリア）、NIKO（ニコ）、NIINA（ニイナ）、RINA（リナ）、KUREA（クレア）、NIRAI（ニライ）の7人で、体調不良で休養中のHINATA（ヒナタ）とNIINA（ニイナ）を除く、5人で堂々とステージに立った。
デビュー曲「PEEP PEEP」や最新曲「LOVE TONIGHT」など、計4曲を披露。中でも「LOVE TONIGHT」では、観客と一体になった熱い盛り上がりを見せた。北海道出身で姉妹でもあるKUREAとNIRAIは、故郷での凱旋パフォーマンスに感慨深げな様子。姉のKUREAは「このステージでパフォーマンスしていることがとても新鮮で信じられないんですけど、私たちが育った北海道で、雪に囲まれながらパフォーマンスできてとても嬉しいです」とコメント。妹のNIRAIも「2FACEに入る前から、さっぽろ雪まつりに遊びにきていたことがあったので、このステージに立っていること、家族の前でパフォーマンスしているのが本当に嬉しくてとても幸せです」と声を震わせた。
さらにMARIAは、「私たち2FACEにとって、初の北海道遠征です！会場にいる皆さん、もっともっとさっぽろ雪まつりを楽しんでいきましょう！」と元気いっぱいに呼びかけ、ステージを締めくくった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
