３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

１次ラウンドＢ組のブラジル代表には、投手で米国のブレスド・トリニティ・カトリック高の１７歳右腕、ジョセフ・コントレラスが選出された。１９５センチで右投げ両打ち。９８マイル（約１５７キロ）の速球と鋭く落ちるフォークが武器だ。

父はキューバ代表のエースで、米メジャーリーグのヤンキース、ホワイトソックスなどで活躍したホセ・コントレラス。２６年のＭＬＢドラフトの注目株でもあり、高校生右腕がＷＢＣで世界をアッと驚かせる可能性を秘めている。

同じくブラジル代表入りした伊藤ヴィットルは、阪神の通訳。祖父が日本人の日系ブラジル３世で、右投げ左打ちの遊撃手だ。投手では２０２１年に巨人の守護神として１９セーブを挙げたＴ・ビエイラ、西武のボー・タカハシ、ヤクルトや巨人でプレーした左腕で巨人で通訳を務めていたこともある金伏ウーゴ、元巨人育成のダニエル・ミサキも選ばれた。