ミラノ五輪は７日未明に開会式が行われる。開会式に先立ち、６日はフィギュアスケート団体が行われる。前回銀メダルの日本は女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に「うたまさ」の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が出場する。

日本時間６日１８時１４分からアイスダンスの「うたまさ」がトップバッターを飾り、２１時７分からペアの「りくりゅう」の出番に。坂本の女子ＳＰは２２時４７分から開始予定だ。今季限りでの現役引退を表明している坂本にとっては、ラスト五輪になる。「団体に出られることがすごくうれしい。ＳＰを精いっぱい滑り切りたい。誰が来ても勝てるようにする」と意気込みを語っていた。

また、２０時１０分からはスマイルジャパンことアイスホッケー女子日本代表が、初戦の１次リーグ・フランス戦を迎える。前回は８強だった。今大会はメダルを目指す。得点を決めると流れるゴールソングはアイドル・嵐の「Ｏｈ Ｙｅａｈ！」。ちなみに北京五輪は「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」だった。

日付が変わった午前４時からは開会式。日本選手団の旗手を務めるのはスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）だ。ＮＨＫ総合で生中継される。