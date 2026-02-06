FC東京×鹿島を解説する北澤豪氏が佐藤龍之介について言及

日本サッカー界にとって大きな変化が訪れる2026年。

昨季のJ1王者鹿島アントラーズは2月7日、アウェーで明治安田生命Jリーグ百年構想リーグの開幕戦となるFC東京戦を迎える。注目の一戦は地上波日本テレビ系全国ネットで午後1時30分から地上波放送が決定。解説を務める元日本代表MF北澤豪氏が見どころを語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）

王者の第2章がスタートする。鹿島は昨季、23勝7分8敗で9年ぶり、史上最多9回目の優勝を飾った。鬼木達監督2年目では、メンバーにも大きな変更はなく、攻守ともにベースを積み上げてレベルアップした姿が期待される。北澤氏は鬼木監督とも長年親交があり「去年就任1年目で優勝できたことはすごい。難しいタイミングで鹿島に行ってタイトルを取れたことで監督としての評価ももっと上げた」と脱帽した。

「（鬼木監督は）日本人では西野朗さん、（長谷川）健太さんの次の世代として歴史を作っている。でもそれは松橋（力蔵）監督も同じで、アルビレックス新潟時代の哲学を持っている。昨年はFC東京であまり発揮できなかったけど、今年再現できたらFC東京のファンはすごく喜ぶと思う。補強もして選手は揃っているので、どれだけ百年構想リーグでどれだけ力を発揮できるか」

対するFC東京は積極的に補強へ動き、U-23アジアカップで優勝に導き大会MVPを獲得した日本代表MF佐藤龍之介がファジアーノ岡山への期限付き移籍から復帰。スコットランド1部セルティックからDF稲村隼翔やDF橋本健人（新潟）、松橋監督にとって新潟時代の“教え子”を獲得した。

「2年目で戦術をよく知っている選手が加わった。稲村選手はいいフィードを持っているし、新たな武器になると思う。橋本（健人）選手もドリブルが上手いし、キックの質がいい。なかでもプレーを楽しみにしているのは、佐藤龍之介選手ですよね。アカデミー育ちで戻ってきてどれだけやれるのか。新しいシーズンで力を出すことができればW杯メンバーも近づくと思う。森保監督も動向を見ていると思う」

19歳の佐藤は昨年、岡山でウイングバックを主戦場として28試合6得点。A代表にも選出され、ベストヤングプレーヤー賞を受賞と飛躍の1年となった。4か月後に迫るW杯に向けても百年構想リーグが重要なアピールの場。復帰したFC東京での起用ポジションにも注目だ。

「ボールを受けないとチャンスメイクにはならないので、パスを配給する選手の状態も気になるところ。ボランチのところはアプローチをかけられるのか、高強度の鹿島との攻防も見どころですね」

2026年は、PK戦も含む百年構想リーグ、秋春制の移行、北中米W杯……と歴史的な年となる。熱い戦いで幕をあける新舞台に注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）