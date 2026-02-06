QWER（キューダブリューイーアール）が「2月第1週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した2月第1週の投票結果、QWERが4週連続で週間1位に輝いた。

今回の2月第1週のフェイバリット週間チャートは、先週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当の投票において、QWERはファン投票1万3544票とストリーミング0．4％を記録して合計22．5％の支持を得て1位にランクインした。

特に今回の投票は、QWERが2位を占めたDAY6（デイシックス）とわずか2．5％差だったという点で、最後まで勝負が分からない超接戦が続いた。DAY6はファン投票1万1377票とストリーミング1．4％で計20％の支持を得て月間チャートに進出し、3位は17．8％の支持を受けたLA POEM（ラ・ポエム）がランクインした。

最近、QWERのメンバーであるマゼンタとヒナは、1日にTVING（ティビン）を通じて公開された『シェフの不時着：ハカの台所2』に特級アルバイト生として合流し活躍するなど、本業の音楽以外にもバラエティコンテンツでもマルチプレイヤーとしての一面を遺憾なく発揮している。

週間チャート1位を達成したQWERには、単独のデジタル記事が発行されるとともに、「月間チャート」候補への自動進出権がリワードとして提供される。

月間チャートで最終1位を獲得した場合、全国のエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が提供される予定で、ファンの期待感が高まっている。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まり、翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。