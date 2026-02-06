韓国に北側から氷点下40度に達する強い寒気が流れ込み、週末の間、体感温度氷点下20度前後の短く強い寒波が続く見通しだ。湖南（ホナム）と済州（チェジュ）には1時間に最大5センチに達する“雪爆弾”レベルの積雪が予告された。

韓国気象庁によると、6日ソウルの朝の気温は前日より5度以上低い氷点下8．2度を記録した。この日の日中もソウルは氷点下3度にとどまり、全国の大部分が氷点下を脱することができないと予想される。

このように気温が急激に下がったのは、西高東低（西側に高気圧、東側に低気圧）の冬型気圧配置が形成され、北風に乗って氷点下40度前後の強い寒気が流入しているためだ。

特に週末には気温がさらに下がり、寒さが絶頂に達する見通しだ。ソウルの朝の気温は氷点下12度を記録し、強風が吹くことで体感温度はこれより低い氷点下16度が予想される。首都圏の一部地域では、体感温度が氷点下21度に達する極限寒波が現れる可能性がある。

これを受けて気象庁は、ソウルをはじめとする全国の大部分に寒波注意報を発令し、京畿（キョンギ）・江原（カンウォン）北部にはもう一段階高い寒波警報を出した。西海岸地域を中心に強風注意報、東海岸には乾燥警報も発表された。今回の寒波は月曜日の9日まで続き、その後次第に和らぐものと見られる。

気象庁のコン・サンミン予報分析官は「前回の長い寒さとは異なり、上層の冷たい空気が素早く強く通過するため、短く強い寒さが予想される」とし、「9日前後で冷たい空気が退き、気温が次第に回復する見通し」と説明した。

◇全羅（チョルラ）西海岸・済州山地に時間当たり最大5センチの雪爆弾

西海（ソへ、黄海）では海気差（大気と海水の温度差）によって発達した雪雲が入り込み、湖南と済州を中心に多くの雪を降らせる見通しだ。特に、7日の夜から8日午前までの間には、1時間あたり1〜3センチの雪が降り、一部地域では5センチ以上の雪爆弾が降る可能性がある。

累積積雪量は全羅西海岸が3〜8センチ（多い所で10センチ以上）、済州山地は10〜20センチ（多い所で25センチ以上）だ。6日午後を基準に大雪予備特報が出された鬱陵島（ウルルンド）・独島（トクド、日本名・竹島）にも、最大40センチの雪が積もる可能性がある。

気象庁は「雪が降る地域では視程が急激に短くなり、雪が積もって凍り、路面が凍結する場所が多いだろう」とし、「車両を運転する際は減速し、登山客は事故に格別留意してほしい」と呼びかけた。